▲頸部腫塊「推不動」是癌症？甲狀腺癌精準治療曙光：二線標靶治療反應率破五成

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潮健康／郭家和
當心頸部硬塊「不會動」！ 甲狀腺癌症狀與檢查時機頸部周圍摸到不正常的「固定」腫塊，要當心是甲狀腺癌徵兆？據109年癌登資料顯示，甲狀腺於十大癌症中位居第七名，是女性癌症發生率第四位，女性發生率高出男性三倍，國內名人如李明依、寶媽皆曾發現甲狀腺癌。
三軍總醫院一般外科主治醫師伍希元表示，甲狀腺癌可能出現的臨床症狀包括頸部腫大、聲音沙啞、吞嚥困難、頸部淋巴結腫大、或頸部壓迫感。惟甲狀腺癌體積較小時常無明顯症狀，引起上述症狀時多已長大至一定程度，或是患者接受相關健檢時意外發現。一旦頸部周圍出現異常腫瘤且感覺質地堅硬、無法移動，就應及早就醫檢查是否有甲狀腺癌。
另外，甲狀腺癌與遺傳或家族史有關，伍希元醫師指出，過去一名男性患者本身有甲狀腺腫家族病史，導致甲狀腺長滿大大小小的結節且佔據整個頸部，而後結節在短時間內快速增大，雖細針穿刺為良性，但手術切片化驗確認為甲狀腺癌，並已侵犯喉部，無法立即手術切除，需要先接受標靶治療。只要發現甲狀腺結節或甲狀腺癌，務必定時回診追蹤。
甲狀腺癌也會遠端轉移！ 甲狀腺癌目前治療方式伍希元醫師表示，甲狀腺癌主要常見三大種類，其中85%屬於「甲狀腺乳突癌」，10%左右為「甲狀腺濾泡癌」，1%約為「甲狀腺髓質癌」，此外也有極少數為惡性度更高的未分化型甲狀腺癌。甲狀腺乳突癌較常見淋巴結轉移，而甲狀腺濾泡癌較可能出現遠端轉移如肺轉移等。
外科手術是甲狀腺癌的第一線治療，伍希元醫師指出，手術除了移除腫瘤之後，也會同時評估甲狀腺癌是否有淋巴轉移，並視有無轉移以決定採取甲狀腺單葉切除或是需要全甲狀腺切除，同時也可能需要進行淋巴結廓清手術。當有淋巴轉移、甲狀腺外侵犯或具較高風險病理型態則會給予放射碘輔助治療。然而髓質癌及未分化癌對放射碘治療反應不佳，治療會以手術及新型的標靶治療為主。
甲狀腺癌也要基因檢測？ 標靶治療反應率逾五成近年來，甲狀腺癌治療也進入「精準治療」時代，伍希元醫師指出，甲狀腺癌的致病機轉是一連串的過程，其機轉是由許多個基因所控制，基因如同身體裡一連串從上游到下游的「開關閘門」，目前發現與甲狀腺癌最相關基因為BRAF，BRAF基因突變不只與甲狀腺癌的侵犯性有關，更是標靶治療的主要突破點。除了BRAF基因，RET、NTRK、TERT、RAS、TP53等都是與甲狀腺癌路徑相關的基因。民眾普遍考量基因檢測所費不貲，除了選擇檢測方案可考量BRAF、RET、NTRK等與甲狀腺癌最相關的基因，也可諮詢醫學中心或病理檢驗單位是否有BRAF檢體染色的檢驗方式，作為基因檢測初步參考依據。
伍希元醫師表示，甲狀腺癌介入標靶治療的主要情況，第一種是癌症侵犯到重要結構，手術切除風險較高時可先採用標靶治療讓腫瘤縮小；第二種情況則是已經接受過標準手術治療與放射碘治療後又再復發的患者，對原本使用的放射碘無效，就會介入標靶治療，比例約佔5-10%。
伍希元醫師進一步說明，現今給付的標靶藥物中，第一線是「多標的」的標靶藥物，是針對甲狀腺癌致病機轉中較上游的受體包括血管新生、纖維母細胞生長因子，多以達到穩定腫瘤或減緩蔓延為目的。不過，一線標靶藥物常見有疲倦、腹瀉、食慾不振、紅疹甚至影響心血管與腎臟之劇烈副作用。現今已有針對晚期甲狀腺癌且具有BRAF基因突變的第二線標靶藥物，治療反應率超過一半以上，可達到腫瘤縮小並維持良好生活品質。
伍希元醫師以自身收治的一名75歲病患為例，該患者10多年前發現甲狀腺癌，經傳統治療後於5年前復發，有淋巴結轉移且放射碘治療無效，使用第一線標靶藥物後因出現難以承受的副作用，並有肝指數上升等情況。因腫瘤基因發現有BRAF突變，後續使用針對BRAF與MEK基因的雙標靶藥物，成功抑制腫瘤生長，經過半年標靶治療後甲狀腺球蛋白明顯下降，生活品質也大幅提升。對於標靶藥物副作用忍受程度低或年紀較大的甲狀腺癌患者不啻為一大福音。
甲狀腺癌不能吃含碘食物？ 定期追蹤、規律治療是關鍵甲狀腺癌每年有近5000名患者，如何調整日常作息才能穩定控制？伍希元醫師指出，甲狀腺癌的變化速度因人而異，因此定期追蹤是最重要的關鍵。坊間認為甲狀腺癌患者需要低碘飲食，其實只有在接受放射碘治療前2周需要控制。甲狀腺癌患者平時仍以均衡飲食為主，可多攝取蔬菜，過度缺乏碘攝取反而可能造成營養不均或代謝異常。
此外，接受全甲狀腺切除的病人需要終身口服甲狀腺素，伍希元醫師提醒，甲狀腺素藥物大多是早上空腹時服用，須與飲食、咖啡、茶間隔一小時以避免影響吸收，患者務必固定服藥。每三個月定期回診時建議同時接受抽血及超音波檢查，瞭解腫瘤是否出現異常變化，及時進行最適合的治療處置。
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