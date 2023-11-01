最短命婚姻！新人辦完結婚手續「僅3分鐘」　新娘秒折返決定離婚

米克斯幼貓受傷送醫！「沒血緣貓媽」貼身安撫　畫面感動5百萬人

▲一隻米克斯幼貓，被善心人在路上發現受了傷，隨即遭送醫治療。後續在醫院裡，卻出現了一支「沒有血緣」的貓媽媽照顧牠。（圖／tiktok＠vetimrani）
▲一隻米克斯幼貓，被善心人在路上發現受了傷，隨即遭送醫治療。後續在醫院裡，卻出現了一支「沒有血緣」的貓媽媽照顧牠。（圖／tiktok＠vetimrani）

記者潘毅／綜合報導

母愛真的是天性！日前在國外就有一隻米克斯幼貓，被善心人在路上發現受了傷，隨即遭送醫治療。後續在醫院裡，卻出現了一支「沒有血緣」的貓媽媽照顧牠，卻意外感動了5百多萬名全球網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
獸醫院「Cabinet veterinaire imrani」10月初在Tiktok上分享影片，表示有一隻橘色米克斯幼貓，因為在街頭上發生事故受傷而被送到院裡治療，經過處置後脫離生命危險，但身體仍相當虛弱，需要打點滴來維持營養補給。

而獸醫院裡的橘白店貓「Rico」，與小橘貓明明沒有任何血緣關係，卻依然散發出母愛，先是將幼貓擁在懷裡給牠溫暖，在不斷舔舐幼貓的毛給予牠母親在身旁的安全感，動人一幕也讓醫院在場所有人都被暖翻。獸醫院也表示，Rico平時個性就很溫馴，這也不是牠第一次照顧其他小貓咪了。

▲獸醫院裡的橘白店貓「Rico」，不斷舔舐幼貓的毛給予牠母親在身旁的安全感（圖／tiktok＠vetimrani）
▲獸醫院裡的橘白店貓「Rico」，不斷舔舐幼貓的毛給予牠母親在身旁的安全感（圖／tiktok＠vetimrani）
這段「沒有血緣的貓咪母子」影片曝光後，也迅速吸引超過5百萬名網友按讚並留言「為不認識的小貓也能散發母愛，真的太美麗了」、「母親永遠是母親！看到其他小朋友還是會散發母愛」、「這就是母愛，Rico是很好的榜樣」，而獸醫院後續也有再度發出小橘貓的現況影片，表示牠恢復狀況良好，希望網友們的安心。

▲小橘幼貓恢復狀況良好。（圖／tiktok＠vetimrani）
▲小橘幼貓恢復狀況良好。（圖／tiktok＠vetimrani）

貓咪化身人類寶寶！讓阿公示範「新生兒洗澡法」　全程配合度超高

收編米克斯「養13年仍是幼貓」！罕見身分曝：牠不知道自己多特別

車子引擎傳出異音！查看車底竟「鑽出一隻貓手」　幸運結局曝光

從浪浪變高捷站長！橘貓「蜜柑」人氣紅不讓　文博會6天招財百萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞