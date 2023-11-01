米克斯幼貓受傷送醫！「沒血緣貓媽」貼身安撫　畫面感動5百萬人

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獸醫院「Cabinet veterinaire imrani」10月初在Tiktok上分享影片，表示有一隻橘色米克斯幼貓，因為在街頭上發生事故受傷而被送到院裡治療，經過處置後脫離生命危險，但身體仍相當虛弱，需要打點滴來維持營養補給。
@vetimraniNotre Rico nous a aidé à prendre soin d’un chat accidenté Updates : @Cabinet veterinaire imrani #cat #cats #catsoftiktok #catlover #cattok #kitten #kittensoftiktok #kitty #kittycat #kittenlove #caturday #gato #gatos #gatostiktok #gatos #veterinairecasablanca #veterinaire #veterinarian #veterinaria
♬ original sound - Cabinet veterinaire imrani
而獸醫院裡的橘白店貓「Rico」，與小橘貓明明沒有任何血緣關係，卻依然散發出母愛，先是將幼貓擁在懷裡給牠溫暖，在不斷舔舐幼貓的毛給予牠母親在身旁的安全感，動人一幕也讓醫院在場所有人都被暖翻。獸醫院也表示，Rico平時個性就很溫馴，這也不是牠第一次照顧其他小貓咪了。
這段「沒有血緣的貓咪母子」影片曝光後，也迅速吸引超過5百萬名網友按讚並留言「為不認識的小貓也能散發母愛，真的太美麗了」、「母親永遠是母親！看到其他小朋友還是會散發母愛」、「這就是母愛，Rico是很好的榜樣」，而獸醫院後續也有再度發出小橘貓的現況影片，表示牠恢復狀況良好，希望網友們的安心。