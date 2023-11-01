▲長骨刺、椎間盤突出一定要開刀嗎？物理治療師揭密：僅10%病患適合事先手術

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潮健康／編輯部
不少長者在上了年紀後，常受「骨刺」或「椎間盤突出」所苦，而究竟是否要開刀，也是民眾所苦惱的問題之一。陳曉謙物理治療師於社群貼文表明，病患走出診間後容易只記得醫療人員講述的幾個關鍵字，或聽醫師對影像（如X光、核磁共振等）比手畫腳，就誤以為病症極為嚴重、甚至需要開刀。
核磁共振看到骨刺就要開刀？ 不一定是腰痛、背痛主要原因？陳曉謙治療師指出，需要特別注意的是，影像中顯示的異常，往往與「老化」有關，也就是隨著人自然老化而顯現，並不一定代表示是此次疼痛的主因。過往有許多研究，對一群沒有疼痛或不適的個案，進行核磁共振檢查，結果發現隨著年紀的增長，脊椎有結構異常、退化的機率也跟著上升。
這些異常包括輕微椎間盤突出（Discbulge）、椎間盤退化（Discdegeneration）、椎間盤狹窄（Discheightloss）、小面關節退化（Facetdegeneration）等等。因此，常在X光、核磁共振、超音波等看到的結構異常，「不代表一定是造成疼痛的原因，有許多是正常老化、退化的現象」，尤其對於老年人口（年齡大於65歲），這些異常更是常見。
「不少民眾在診間會感到恐慌：『核磁共振看到有椎間盤突出，怎麼辦？』、『醫生說我有長骨刺，我走路會痛是不是因為它在刺我？』，事實上就算沒有疼痛，隨著年紀增長，影像上也容易有異常！」
影像學檢查是「選修」項目？ 問診、理學檢查更該列為優先選項？陳曉謙治療師強調，診斷疾病除了影像學檢查之外，也需配合其他檢測，才有助於做出正確的診斷。例如當病人走進診間，抱怨脖子痛、腰痛，需要做的檢查絕對不僅是X光、核磁共振等；反而影像學檢查通常是「選修」或「最後才需要做的」。更常用來診斷、找出疼痛原因的檢查包括問診、理學檢查、觸診等。
舉例來說，一位40歲女性抱怨一整天上完班，肩頸容易痠痛，醫療人員詢問有沒有做什麼動作會更明顯（問診）、請病患做脖子往後仰的動作（理學檢查）、接著實際壓壓看病患的頸椎跟肌肉（觸診），綜合上述的結果發現，符合「肌筋膜疼痛症候群」的測試約有80%，符合椎間盤突出的測試約有20%，但若今天單看影像學檢查就判斷問題，可能就會被認為是椎間盤突出。
長骨刺、椎間盤突出不一定要動刀？ 物理治療師：僅10%病患適合事先手術陳曉謙治療師表示，不少民眾在還沒有做過高品質的保守治療前，就已經動手術，例如因核磁共振顯示椎間盤突出、腰椎滑脫、頸椎嚴重狹窄，就說要馬上開刀。然而，大部分研究顯示，不管是頸椎、腰椎、各關節等問題，通常建議都先進行6個月高品質的保守治療，若無效才會進行手術，
「或者說只有10%的人事先進行手術，通常是已經釐清『造成疼痛的原因就是影像上所看到的，以及已經出現尿失禁、手腳無力、麻木等嚴重神經壓迫的症狀』！」以肌肉骨骼疾病來說，通常需緊急開刀的情況包括嚴重疼痛、嚴重關節不穩定、嚴重神經壓迫（手腳無力、肢體麻、尿失禁）等。
高品質的保守治療更重要？ 一味開刀不見得使疾病好轉陳曉謙治療師列舉，高品質的保守治療包括物理治療中的運動治療、徒手治療等，其他可以在開刀前嘗試的包括：運動訓練、超音波導引注射治療等。所以當病人詢問病症是否嚴重，甚至「沒救了、要開刀」等問題，仍建議事先透過問診、理學檢查、觸診等程序了解病因，進而採取保守治療；一味開刀不見得能使症狀或疾病好轉。
總的而言，陳曉謙治療師表示，隨著年齡老化，影像檢查中看到異常實屬常見，而診斷或找出疼痛的原因，需要綜合許多檢查的結果，影像學大多僅能作為輔助。開刀前應先進行6個月高品質保守治療，若無效才考慮手術。若對於身體健康狀況有所疑問，建議徹底與醫師或物理治療師討論後再進行治療。
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