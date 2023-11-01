日本「熊出沒」傷人事件頻傳！環境省：緊急派遣專家赴各地應對

日本今年「熊出沒」傷人事件正以創紀錄的速度增加，其背後原因跟覓食困難、棲息地擴大及熊隻數量增加有關。由於各地民眾恐慌不安，日本環境省宣布，應地方政府要求，將緊急派遣專家赴各地提供指導和建議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《共同社》報導，日本環境省於昨日和警察廳、農林水產省、林野廳等相關部門開會，並在會中宣布，將派遣專家赴各地針對熊傷人事件提供指導和建議。環境省本來就有建置「鳥獸專家數據庫」，有掌握鳥獸保護管理的專家名單，於11月1日起，將接受各地方政府申請，派遣專家前往各地提供指導和建議。專家派遣費用過去是由地方政府負擔，但基於今年「熊出沒」事件的性質特殊，將改由環境省負擔費用。而在會議上，東京農業大學教授山崎晃司也再次提醒民眾，在熊進入冬眠之前，管理好果實和農作物很重要，因為這些食物可能會將熊引來。據日本環境省表示，截至今年9月底止，2023年度已有109人因遭遇熊襲傷亡，創2006年開始統計以來新高紀錄。「熊出沒」注意！日本目擊、遇襲事件暴增 民眾狂掃防熊產品熊出沒注意！日本秋田今年已52人因「熊襲」受傷 學校緊急停課不是誤植！日本料理菜單英文翻譯「台灣＝Tokyo」 內行人秒懂少子化衝擊！日本學校20年關8000所 廢校再利用泳池成「水族館」