最短命婚姻！新人辦完結婚手續「僅3分鐘」　新娘秒折返決定離婚

婦人鼻塞10多年！醫驚見「2公分大鼻石」塞住　花20分鐘挖出臭翻

▲一位婦人鼻塞長達10多年，近期找上耳鼻喉科醫師陳亮宇，才發現鼻腔內已經有顆「2公分大鼻石」。（圖／取自陳亮宇耳鼻喉科診所臉書）
▲一位婦人鼻塞長達10多年，近期找上耳鼻喉科醫師陳亮宇，才發現鼻腔內已經有顆「2公分大鼻石」。（圖／取自陳亮宇耳鼻喉科診所臉書）

記者潘毅／綜合報導

每到季節變換之時，鼻塞總會成為許多人的困擾！就有一位婦人竟然鼻塞長達10多年，多次求診後皆被診斷出鼻中膈彎曲以及鼻竇炎，但因她深怕開刀，因此未能根治改善。近期這位婦人患者又找上耳鼻喉科醫師陳亮宇，才發現鼻腔內已經有顆「2公分大鼻石」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
耳鼻喉科醫師陳亮宇日前在臉書分享案例，表示一位婦人晚上來看診時，一進門就無奈表示：「醫生，我右邊鼻子塞住已經十幾年了，那種感覺就好像是有一塊很大的鼻屎卡在鼻子裡面，可是我卻怎麼樣都摳不到」，而婦人過去前往其他診所，都被診斷出鼻中膈彎曲還有鼻竇炎，需要開刀才能治療，但她深怕動刀，因此希望能以其他方式來改善鼻塞。

▲一些黏稠鼻涕後方塞滿了一坨黑黑的硬塊」，這塊觸不到的鼻屎，就是造成患者不適的主要原因。（圖／取自陳亮宇耳鼻喉科診所臉書）
▲一些黏稠鼻涕後方塞滿了一坨黑黑的硬塊」，這塊觸不到的鼻屎，就是造成患者不適的主要原因。（圖／取自陳亮宇耳鼻喉科診所臉書）
陳亮宇醫師聽完後也回應「先別著急，其實改善鼻塞也不一定要手術，重點是需要檢查清楚，看看是哪裡有問題」，沒想到仔細一檢查，才發現婦人鼻子右邊的確有鼻中膈彎曲，但「一些黏稠鼻涕後方塞滿了一坨黑黑的硬塊」，這塊觸不到的鼻屎，就是造成患者不適的主要原因。

陳亮宇醫師也解釋，其實這一大塊接近2公分大小的黑塊「是鼻石非鼻屎」，鼻石是鼻腔內的分泌物與發炎物質混合而成。最後陳亮宇醫師與婦人溝通心理建設完成後，也開始執行這項「挖鼻屎」大工程，「從來沒有想過，挖鼻屎可以挖到滿頭大汗」，歷經20分鐘才將巨大鼻屎從婦人鼻孔深處勾出，接著一股腐臭味也飄出，但婦人當下卻發自內心的笑了，讓陳亮宇醫師忍不住直呼「當醫師最爽的就是這一刻！」


乳癌權威郭耀隆「腦中風」過世！8大危險因子曝　出現9症狀快檢查

乳癌權威郭耀隆驚傳離世！突發「腦中風」猝逝　成大院方悲痛證實

外食族怕胖！不卡油實用建議：便當挑「這4種」、超商吃法清單曝

換季小心「皮蛇」咬上身！1表看懂疫苗代價　醫教3招預防帶狀皰疹

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞