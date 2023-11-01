婦人鼻塞10多年！醫驚見「2公分大鼻石」塞住 花20分鐘挖出臭翻
每到季節變換之時，鼻塞總會成為許多人的困擾！就有一位婦人竟然鼻塞長達10多年，多次求診後皆被診斷出鼻中膈彎曲以及鼻竇炎，但因她深怕開刀，因此未能根治改善。近期這位婦人患者又找上耳鼻喉科醫師陳亮宇，才發現鼻腔內已經有顆「2公分大鼻石」。
記者潘毅／綜合報導
耳鼻喉科醫師陳亮宇日前在臉書分享案例，表示一位婦人晚上來看診時，一進門就無奈表示：「醫生，我右邊鼻子塞住已經十幾年了，那種感覺就好像是有一塊很大的鼻屎卡在鼻子裡面，可是我卻怎麼樣都摳不到」，而婦人過去前往其他診所，都被診斷出鼻中膈彎曲還有鼻竇炎，需要開刀才能治療，但她深怕動刀，因此希望能以其他方式來改善鼻塞。
陳亮宇醫師聽完後也回應「先別著急，其實改善鼻塞也不一定要手術，重點是需要檢查清楚，看看是哪裡有問題」，沒想到仔細一檢查，才發現婦人鼻子右邊的確有鼻中膈彎曲，但「一些黏稠鼻涕後方塞滿了一坨黑黑的硬塊」，這塊觸不到的鼻屎，就是造成患者不適的主要原因。
陳亮宇醫師也解釋，其實這一大塊接近2公分大小的黑塊「是鼻石非鼻屎」，鼻石是鼻腔內的分泌物與發炎物質混合而成。最後陳亮宇醫師與婦人溝通心理建設完成後，也開始執行這項「挖鼻屎」大工程，「從來沒有想過，挖鼻屎可以挖到滿頭大汗」，歷經20分鐘才將巨大鼻屎從婦人鼻孔深處勾出，接著一股腐臭味也飄出，但婦人當下卻發自內心的笑了，讓陳亮宇醫師忍不住直呼「當醫師最爽的就是這一刻！」