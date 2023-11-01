全球首場AI安全峰會！28國發表「布萊切利宣言」：強化應對AI風險
英國今（1）日在布萊切利園（Bletchley Park）舉行全球首場AI安全峰會，與會的28國政府代表以及歐盟，共同簽署通過「布萊切利宣言（Bletchley Declaration）」，旨在推動全球進一步在AI安全議題方面的合作。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，布萊切利宣言肯定AI給人類帶來增強福祉的巨大機會，但同時也存在重大風險。布萊切利宣言制定了一個雙管齊下的議程，確定共同關注的風險、並建立對這些風險的理解與制定政策來緩解這些風險。鼓勵AI技術的前沿開發參與者，在衡量、監控和減輕AI潛在有害能力的同時，保持資訊透明和誠信問責。
為了達成目標，布萊切利宣言指出企業部門應提高透明度，以及找出適當的評估指標、安全測試工具，並發展公部門的科學研究能力。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）認為布萊切利宣言是一項具有里程碑意義的成就，各國都認識到了解並控制AI風險的急迫性，「這將有助於確保我們子孫的長遠未來」。
與會的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）認為，AI安全峰會最重要的目的是建立起一個監督框架，確保未來引入「第三方裁判」機制，來監督各個進行AI開發的公司，並在發現疑慮時出聲示警。