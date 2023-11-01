14歲男戲水溺斃！家長「不知兒子未到校」 校方稱有聯繫但沒接
台中發生戲水悲劇！今（1）日上午11點35分，台中太平區北田大橋下方傳出溺水事件，一名年僅14歲的吳姓男子在戲水時疑似失足溺斃；家長接獲噩耗後，卻錯愕不已，不理解為何兒子不在學校學習；對此，校方則說明，吳男上午透過請假未到校，導師有聯繫家長，不過家長未接電話。
記者孫唯容／綜合報導
警方調查，今天上午31歲的陳姓男子和蘇姓妻子相約前往頭汴坑溪邊烤肉，此行夫妻邀約趙姓兄弟2人，而趙姓兄弟隨後又再邀請14歲的吳姓少年同行，為此吳男今天上午透過同學向校方請假，不料一行才剛到溪邊不久就覺得天氣炎熱，吳男自行下水消暑，疑似在過程中失足打滑，落進約2米深的水潭，同行友人見狀後，趕緊通報救人，不料警消將人搶救上岸時已沒有生命跡象，
根據《ETtoday新聞雲》報導，吳男的家屬在接獲消息後，錯愕不已，對於孩子未到校的情況毫不知情，對此校方則解釋，吳男今日一早到校後，就以身體不舒服為由，向學校老師請假，而導師也有親自向家長致電，不過家長未接電話，因此最後僅以留言的方式告知。
據了解，吳男父親在得知兒子去世的噩耗後，疑似一時無法接受現實，悲憤地與吳姓少年的同行友人發生爭執，更一度氣得掐住友人脖子，而同行友人則不斷向家屬解釋情況，畫面令人鼻酸。