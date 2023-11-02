拜登提名「印太沙皇」康貝爾任副國務卿　曾與吳釗燮、顧立雄會談

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康貝爾在前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院亞太助卿，被視為是歐巴馬時代「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的推動者之一。在這之前，康貝爾曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）時期擔任國防部亞太事務副助理部長，相當熟稔亞洲事務。
拜登上任後，他接任白宮印太事務協調官職務，在強調印太戰略的拜登政府，康貝爾肩負印太事務，重啟美、日、澳、印度的「四方安全對話」（The Quad），也積極推動「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），擘劃美國與澳洲、日本、紐西蘭、英國成立非正式集團「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），以強化與太平洋島國關係。
康貝爾也曾與吳釗燮與顧立雄等人面對面會談。吳釗燮與顧立雄於2月21日首度前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與雪蔓等國務院、國防部與白宮國安會官員舉行閉門會談時，康貝爾就是與會成員之一。
康貝爾過去至少6次訪台，與總統蔡英文、前總統馬英九及陳水扁都曾見過面；2013年初康貝爾卸任亞太助卿一職後，馬英九曾於當年10月在總統府親自頒贈「特種大綬景星勳章」，感謝他為美台關係發展所做的貢獻。
康貝爾在中國問題上屬相對強硬的民主黨人士。2019年他曾與蘇利文共同在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文表示，美國正經歷冷戰結束以來最重要的外交政策重思，華府人士逐漸形成共識，認為與中國交往的時代已經過去。
在兩岸議題上，康貝爾多次強調維護台海和平穩定的重要性。他曾在美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談時表示，美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，不支持台獨。美方在對台事務上必須保持平衡，這攸關牽動國際局勢的台海和平穩定。
康貝爾的人事案須經聯邦參議院審查批准。（編輯：韋樞）1121101