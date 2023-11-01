約旦召回駐以色列大使！譴責以色列傷害平民 促結束加薩人道危機
以色列連續兩天轟炸加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，引來歐盟、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙以及一眾阿拉伯國家的譴責，繼玻利維亞宣布與以色列斷交，智利及哥倫比亞召回駐以色列大使後，約旦1日也宣布召回駐以色列大使，並拒絕之前已離開約旦的以色列駐約旦大使返回約旦，除非以色列願意結束加薩地區的人道主義危機。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，約旦外交部宣布召回駐以色列大使，以表達對以色列傷害加薩無辜平民的譴責。約旦外交部表示，只有以色列停止對加薩的戰爭，並結束因以色列造成的加薩地區人道主義危機，停止剝奪加薩民眾的基本生存權利，約旦大使才會返回特拉維夫，以色列大使也才能返回約旦。
埃及1日開放與加薩接壤的拉法邊境關口（Rafah Crossing），是以巴開戰26天以來首次，埃及允許受傷的巴勒斯坦人在西奈半島接受治療，並讓少許雙重國籍人士從拉法邊境離開加薩。
但埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）昨日也重申，埃及不會以犧牲自身利益的方式來解決以巴問題，不會讓巴勒斯坦的難民大量湧入埃及。埃及為此已在拉法邊境駐紮坦克與裝甲車，馬德布利更強調會不惜任何代價來保衛國土。