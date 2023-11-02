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疼惜新世代　郭倍宏提高教產業三支箭

▲高雄市第6選區參選人郭倍宏，嚴肅看待台灣高等教育市場的縮小、知識人才外流以及海外人才匱乏等高教產業三支箭。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市第6選區參選人郭倍宏，嚴肅看待台灣高等教育市場的縮小、知識人才外流以及海外人才匱乏等高教產業三支箭。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

教育是國家百年大業，建立多元完善的教育體系不僅是政府的責任，也是國家發展和社會進步的基石。為了改善高等教育所面臨的困境，高雄市第6選區參選人郭倍宏認為我們應該全面檢討高等教育獎學金制度，嚴肅看待台灣高等教育市場的縮小、知識人才外流以及海外人才匱乏等高教產業三支箭，

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近期，民進黨總統參選人賴清德提出「國家希望工程」，談到了擴大對0至22歲青年世代的投資，表示將提升高等教育的國際競爭力，並設立百億學生海外夢想基金。郭倍宏認為，這個政策方向被普遍認為是有益的，但郭倍宏認為，首先，國家應該設立一個「青年留學基金」，擴大留學生獎學金的申請範圍，並將資格擴展至世界排名前500名的大學。

現行的公費留學體制存在名額不足、各校科系資源不平等 的情況，對經濟弱勢階層的學生不利。因此，郭倍宏建議擴大與世界排名前500名的大學合作，增加公費留學的年限、名額和金額，才能更好地支持新一代的高等教育人才。

其次，在國際雙學位的推動應加強教育部的角色，系統性地鼓勵跨領域學習和科際整合人才，建立完善的雙學位或聯合學位制度。郭倍宏指出，當前全台大專院校與國外學校合作的雙聯學位數量多，但修讀學生數仍有限、意願普遍低落，出現「坑比蘿蔔多」的情況。現行的合作模式存在一些問題，包括已發展國家與發展中國家間的不平等關係、國際化專責單位人力流動率高以及政府行政體系相互支援不足。

郭倍宏建議教育部和駐外使館應該建立一個媒合平台，協助監測他國政治經濟情勢，即時掌握他國學術脈動和提供充分資訊。同時，提供國際化專責單位工作者，穩定且有保障的工作待遇。同時，要重新檢視、修正《學位授予法》、《大學法》、《國外學歷查證辦法》等法規，放寬政府對各大專院校之校務合作管制，並增加大學自主性。政府對於提出大學國際競爭力之相關大專院校，給予相對的政策獎勵，以展現政府推動雙聯學制的決心。

郭倍宏也建議擴大「歐洲公費留學與技職雙聯學位」，強化台灣與歐陸國家的高等教育體系聯繫。歐洲的公立學校通常只收取註冊費，不收學費，相對於英美等國，留學費用較低。利用政府提出的資金，可以支持更多學生前往歐洲進修，同時，強化當代重要的議題 如能源轉型、氣候變遷、民主治理、古典公民德性等人才培育面向著力。也應強化跨學科和人文社會科學的人才培育，並與歐陸國家建立更緊密的聯繫，以開拓技職教育的出路。

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