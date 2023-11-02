路跑／直擊臺北馬拉松官方訓練營　大場面全程一對一陪跑教學

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AR臺北馬官方訓練營是全台唯一一個提供學員與配速員一對一專屬陪伴的訓練營，確保每一位學員都能夠體驗最全面的指導與陪伴。教練依據各個學員的強項與需求，量身定制訓練計畫，再由專屬配速員進一步引導，讓訓練發揮最大效用。這場賽事不只是學員們的目標，配速員在一場馬拉松賽事上扮演著極其重要的角色，對他們來說這並不只單純是一項任務，更是對自己的一場極限挑戰。
「一個人跑不如一群人跑，跑步是一個人就可以完成的運動項目，但如果是與一群有共同目標的夥伴，互相扶持、互相鼓勵一起跑，那會跑得更遠更快樂。」參與訓練營的學員吳朝慶熱愛跑步，甚至在公司成立路跑社，自己擔任社長，希望可以為跑步運動盡一份力，推廣並且幫助想嘗試跑步的夥伴。已經有三十幾場馬拉松賽事經驗的吳朝慶，這次參加AR訓練營就是希望達成自己破三的目標。
看起來瘦弱嬌小的鮑可軒原本是個從不運動、三餐不定時的上班族，自從接觸了跑步之後她開始注重自己的飲食習慣，也因為運動而變得更加健康起來。「以前從來不覺得自己可以跑完半馬，但現在已經有了好幾場的半馬完賽經驗，接下來希望可以跟著AR訓練營的夥伴們，一起完成自己的人生初馬，把不可能變成可能！