戰火恐擴大！葉門胡塞組織宣戰 以色列紅海部署防空系統攔截飛彈
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的衝突持續擴大，整個中東地區都有被捲入戰火的危險。以色列軍方證實，由哈馬斯盟友、伊朗支持的葉門武裝組織胡塞（Houthi，也稱青年運動），近日亦對以色列發起一連串空襲，胡塞發言人薩里（Yahya Saree）揚言，還會進行更多襲擊行動，直到「以色列停止侵略」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》、《路透社》等外媒報導，以色列國防軍（IDF）當地時間週二發表聲明，首次使用「箭式」防空系統，成功攔截了從紅海地區發射的地對地飛彈，這也表明胡塞組織在這次襲擊中，使用了更先進的遠程飛彈。
與此同時，以色列戰機也攔截了該地區的「空中威脅」。IDF補充道，所有威脅都在以色列領土之外被攔截，沒有成功入侵，也未對平民構成安全威脅或風險，以國軍方的防禦相對成功。
胡塞是葉門一個什葉派的政治和軍事組織，與遜尼派為主的沙烏地阿拉伯時有衝突。作為伊朗支持的「抵抗軸心」一部分，自哈馬斯襲擊以色列以來，胡塞組織一直聲援巴勒斯坦，指責以色列造成中東局勢不穩。
胡塞組織的參與標示著，儘管美國竭力遏制一場涉及中東全境的戰爭爆發，但區域緊張仍在持續升溫。儘管長期受到美國制裁，伊朗仍繼續向葉門胡塞組織、敘利亞、黎巴嫩真主黨、哈馬斯、加薩伊斯蘭聖戰組織等，提供軍事訓練和武器。