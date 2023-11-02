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MLB／僅次於大谷翔平！美媒預測山本由伸合約總額將上看7年64億

▲山本由伸本季結束後，有很大的機率挑戰大聯盟，美媒預估合約總額將落在約7年2億美金。（圖／歐力士隊官網）
▲山本由伸本季結束後，有很大的機率挑戰大聯盟，美媒預估合約總額將落在約7年2億美金。（圖／歐力士隊官網）

記者張志宇/綜合報導

現效力於日本職棒（NPB）歐力士猛牛的強投山本由伸，有很大的機率會在本季結束後透過入札挑戰大聯盟，其中大聯盟記者Mark Feinsand，與《The Athletic》記者Jim Bowden、Tim Britto都認為，山本由伸在今年自由市場是僅次於大谷翔平的選手，且合約總額將會落在約7年2億美金（約64億台幣）。

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對於Jim Bowden與Tim Britto的預測，《紐約郵報》記者Mike Puma認為，他們的預測是具有一定可靠性的，因自己與對山本由伸有興趣的球團交談後，得知要簽下山本由伸的起始價，合約長度落在6至7年且合約總額上看2.03億美元。

此外目前談到的合約僅為要給山本由伸的價碼，並還未包含要給歐力士球團的入札費，根據《日刊體育》報導，若山本由伸的合約來到2億美元，那將會打破田中將大在2013年創下的紀錄，寫下日本球員的新紀錄，當年田中將大與洋基簽下7年1.55億美元合約。

根據Jim Bowden透露，今年自由市場有許多球隊都想追求頂級先發投手，山本由伸勢必會成為搶手貨，紐約大都會、紐約洋基、洛杉磯道奇、費城費城人、德州遊騎兵、聖路易紅雀、舊金山巨人、波士頓紅襪與芝加哥小熊都是潛在的競爭者。

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