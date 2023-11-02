雙11今開吃！肯德基、必勝客「買一送一」　拿坡里買腿排桶送披薩

秋老虎飆30˚C！7-11今起咖啡「買1送1」可寄杯　大罐奶茶10元

▲7-11今起精品小農水果冰磚每日買1送1；還有世界三明治日咖啡優惠，指定三明治任4個，搭配現煮咖啡組合，最低一組只要74元。（圖／業者提供）
▲7-11今起精品小農水果冰磚每日買1送1；還有世界三明治日咖啡優惠，指定三明治任4個，搭配現煮咖啡組合，最低一組只要74元。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

秋老虎發威！即起至週日前高溫飆回30˚C，解熱提神來杯冰咖啡，7-11今起有小農水果冰磚美式買1送1，每日限量1萬組、可寄杯，還有世界三明治日咖啡組合優惠，指定三明治任4個，搭配現煮咖啡組合，最低一組只要74元。並且11月9日起，7-11自有品牌iselect優惠活動登場，550ml四入組的阿薩姆奶茶，原價100元特價40元，平均每罐只要10元。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至11月5日

◾CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。（原價120元、平均60元）

📍APP｜即起至11月6日

◾大杯美式4杯（原價45元）+指定三明治4個 295元，平均每組74元

◾大杯拿鐵4杯（原價55元）+指定三明治4個 325元，平均每組82元

◾純奶茶／純奶清4杯（原價50元）+指定三明治4個 310元，平均每組78元

指定三明治可選焗烤雙起司鮪魚三明治（原價49元）／紐奧良風味鮮蔬三明治（原價49元）／JOE式醬燒烤雞蛋三明治（原價59元）／茄汁薯餅起司三明治（原價59元）

▲世界三明治日咖啡優惠，指定三明治任4個，搭配現煮咖啡組合，最低一組只要74元。（圖／翻攝自APP）
▲世界三明治日咖啡優惠，指定三明治任4個，搭配現煮咖啡組合，最低一組只要74元。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜11月1日起至11月14日

◾精品咖啡2杯79折、4杯75折

📍門市｜11月9日起至11月12日

◾自有品牌iselect 阿薩姆奶茶，550ml X 4入，原價100元、特價40元

▲（圖／7-11提供）
▲iselect優惠活動登場，550ml四入組的阿薩姆奶茶，原價100元特價40元。（圖／7-11提供）
此外，全家歡慶雙11推出「幸運大輪盤」遊戲，11月1日起至14日，APP會員每日可轉一次輪盤，有機會獲得優惠券「必勝客1＋1特價239元」、「義美桂圓紅棗茶特價25元」、「義美蜂蜜燕麥奶」、「肯德基雙11買1送1特價145元」、「全家行動購免運券」、「雙重莓果雪酪冰淇淋特價19元」、「巧克力牛奶雪糕特價19元」。

▲全家雙11輪盤遊戲，天天抽優惠券。（圖／翻攝自APP）
▲全家雙11輪盤遊戲，天天抽優惠券。（圖／翻攝自APP）

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