秋老虎飆30˚C！7-11今起咖啡「買1送1」可寄杯　大罐奶茶10元

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📍APP｜即起至11月5日
◾CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。（原價120元、平均60元）
📍APP｜即起至11月6日
◾大杯美式4杯（原價45元）+指定三明治4個 295元，平均每組74元
◾大杯拿鐵4杯（原價55元）+指定三明治4個 325元，平均每組82元
◾純奶茶／純奶清4杯（原價50元）+指定三明治4個 310元，平均每組78元
指定三明治可選焗烤雙起司鮪魚三明治（原價49元）／紐奧良風味鮮蔬三明治（原價49元）／JOE式醬燒烤雞蛋三明治（原價59元）／茄汁薯餅起司三明治（原價59元）
📍門市｜11月1日起至11月14日
◾精品咖啡2杯79折、4杯75折
📍門市｜11月9日起至11月12日
◾自有品牌iselect 阿薩姆奶茶，550ml X 4入，原價100元、特價40元
此外，全家歡慶雙11推出「幸運大輪盤」遊戲，11月1日起至14日，APP會員每日可轉一次輪盤，有機會獲得優惠券「必勝客1＋1特價239元」、「義美桂圓紅棗茶特價25元」、「義美蜂蜜燕麥奶」、「肯德基雙11買1送1特價145元」、「全家行動購免運券」、「雙重莓果雪酪冰淇淋特價19元」、「巧克力牛奶雪糕特價19元」。