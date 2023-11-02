綠營合體黃捷路口拉票 李柏毅：團結一致守下關鍵席次
高雄市立委選情備受矚目，其中又以高雄第三選區（左營、楠梓）與第六選區(前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山)戰況最為激烈。今（3）日上午民進黨左楠區立委候選人李柏毅與多位議員跨區前往中山五福路口，與第六選區黃捷合體拜票。同黨議員也送上能量飲料，祝福選情長「紅」，更以「牛」象徵高雄、關心在地，要給候選人們一對翅膀，將他們雙雙送進國會。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅說，選情不容小覷，自己與黃捷都是新人參選，必須拚盡全力、不斷努力。兩人也需要每一位朋友的支持，才能打贏這場選戰。李柏毅表示，黃捷年輕有熱誠、問政認真又專業，昨天正式受到黨中央提名，代表民進黨爭取第六選區立委，不只是選情的一大助力，更象徵綠營未來政治新氣象。
李柏毅認為，明年大選非常關鍵，將決定國家未來走向，國會必須過半才能順利推動政策，高雄每一席立委都非常重要，民主大聯盟一定要團結一致、共同支持總統賴清德，守下李柏毅、支持黃捷。
李柏毅強調，自己在左楠深耕二十年，十分瞭解左楠的需求與未來趨勢，過去和劉世芳委員並肩作戰，爭取左營、楠梓大大小小的建設，現在幕僚世代上場，換自己來延續劉世芳委員的信念，繼續為左楠的未來拚搏。