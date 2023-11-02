全台飆破30度！秋老虎發威「早晚溫差近10度」 下週一大台北變天
今（2）日北方高壓東移，台灣附近由原本的東北風轉為偏東風，全台天氣都大致穩定，清晨低溫普遍也比昨（1）日回升攝氏1至2度，不過夜間輻射冷卻影響，本島的平地最低溫在新竹關西，僅攝氏16.5度，溫差較大，屬於「秋老虎」天氣型態，天氣風險公司分析師李至晟表示，較穩定的天氣將持續至下週日（11月5日），下週一（11月6日）東北季風再增強，大台北、東半部將出現雨勢。
記者張志浩／綜合報導
李至晟說明，今日白天在陽光照射下，各地氣溫快速回升，整個西半部由北到南都可能來到攝氏30度以上，以南部內陸近山區最高，有機會來到攝氏34至35度，因為水氣少，也不太會有午後對流發展，是相當悶熱的天氣，僅東部沿海偶爾有零星的地形降雨。日夜溫差很大，提醒民眾早出晚歸要搭配薄外套。
穩定、溫暖的天氣將持續到下週日，下一波東北季風會在下週一午後報到，當天中午前後各地大致溫暖，午後從基隆北海岸開始轉為陰短暫雨的天氣，晚間擴及到大台北和東半部，下週三（11月8日）東北季風減弱。天氣預報來看，下週二北部、東半部高溫會降到攝氏23至25度，中南部則只有沿海稍微降到攝氏30度以下，風力也會增強，各地早晚低溫則都在攝氏20度左右。
李至晟提及，觀察更後期天氣，雖然中國大陸上有高壓活動，但位置偏北，所以沒有顯著的冷空氣南下，台灣附近也沒有辦法因為冷暖對峙形成的鋒面為中南部帶來降雨，熱帶洋面也比較平靜。總結來說，未來一段時間台灣附近都沒有看到太劇烈的天氣系統接近，明顯的降溫還要再等等。