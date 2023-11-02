MLB／大谷翔平原味球帽真香！成為美國棒球名人堂最受歡迎展品
2023年美國職棒世界大賽打得火熱，美國棒球名人堂副總裁Jon Shestakofesky也來到比賽現場，今（2日）接受訪問時，談到了大谷翔平捐贈WBC經典賽的實戰球帽，他表示現在這一頂帽子已經成為名人堂最熱門的展品之一。
記者路皓惟/綜合報導
「在眾多大聯盟的展品中，大谷在WBC經典賽所戴的帽子特別受到關注，大谷這頂帽子上的『J』真的很引人注目。我常看到美國球迷仔細閱讀旁邊的說明。雖然WBC決賽對美國球迷來說結果有些遺憾，但大谷和Mike Trout之間的精彩對決，在棒球迷心中，絕對是難忘的時刻。」Shestakofesky說。
儘管大谷翔平在今年賽季遭逢手肘受傷，未能健康打滿整季，但回顧整個球季，大谷的整體表現仍舊令人驚嘆，有望贏得生涯第二座美聯MVP。
Shestakofesky透露，目前大谷沒有計劃再次捐贈個人物品，「其實大谷非常大方，他已捐贈了許多東西，包括球具和個人用品，每一個都有他的故事。」
大谷翔平在2018年4月1日首次登板所戴的帽子，以及擊出大聯盟首轟所戴的頭盔，還有2021年大谷首度以「二刀流」身份出賽，並擊出全壘打的球棒與全明星賽所使用的球具，現在都在美國棒球名人堂中展示。
今年10月初紅襪隊日籍外野手吉田正尚也造訪了美國棒球名人堂，但大谷還未親自造訪紐約州古柏鎮，Shestakofesky表示：「雖然他還未親自來訪，但希望他未來有一天能夠造訪，也期望那一天能早日到來。」