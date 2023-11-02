▲50至64歲公費流感疫苗開打　接種時間與站點一次看

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全台80家全聯開打送香蕉莊人祥表示，疾管署準備698萬劑公費流感疫苗開放符合資格的民眾接種，截自10月30日止，已經有380萬人接種流感疫苗，且新冠XBB.1.5疫苗已於10月11日開放全民施打，提醒民眾施打流感新冠1+1疫苗，才能擁有雙重保護力，對抗社區流行變異株。另外，65歲以上長者亦可依不同階段資格，接種肺炎鏈球菌疫苗，有效降低呼吸道疾病引起重症及死亡風險。
全聯總經理蔡篤昌表示，今年已是全聯和疾管署合作第7年，注射了3萬劑流感、2.7萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和部分肺炎鏈球菌疫苗。今年全台80間門市，包含2間離島門市都有安排接種，並可獲得1斤香蕉與礦泉水等好禮，呼籲民眾與政府共同打擊流感，也照顧自己身體健康。
全聯福利中心-流感疫苗接種站設置資訊
黃國倫寇乃馨夫妻挽袖接種藝人夫妻檔黃國倫與寇乃馨符合第2階段接種資格，受邀到現場接種公費流感疫苗。黃國倫表示，早年不知道打流感疫苗的重要性，覺得沒有必要，直到太太提出要自費接種「不打疫苗就不讓你回家」，從此才認識到接種的重要性，開始每年打疫苗；寇乃馨則表示，兩人工作常在外奔波，家裡又有老人、小孩，因此都會接種疫苗，盼讓全家人獲得保護。
疾管署指出，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。
今年全台約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59776
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