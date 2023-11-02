Fed不升息美股收紅！台股大漲270點 台積電勁揚11元、AI股齊飆
美聯準會（Fed）再次維持利率不變，市場解讀可能已完成升息，帶動美股四大指數1日全面收紅，激勵台北股市今（2）開高走高，早盤大漲270點，最高一度漲至16312點，漲幅超過1.7%；權值王台積電勁揚11元至539元。早盤AI股齊飆，台燿強攻漲停板，網通族群表現也強勁。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數上揚221.71點或0.67%，收33274.58點；標準普爾指數上漲44.06點或1.05%，收4237.86點；那斯達克指數攀升210.23點或1.64%，收13061.47點；費城半導體指數勁揚75.06 點或2.33%，收3290.95點。
台北股市今日跳空開高，早盤漲逾270點，最高一度漲至16312點，漲幅超過1.7%。晶圓代工龍頭、權值王台積電大漲11元至539元，漲幅約1.9%。
同樣為晶圓代工的聯電漲1.3%以上。世界先進漲1.4%、力積電漲約1.8%。其他重要電子股，如聯發科也持續漲勢，上揚1.5%，南亞科勁揚2%以上，鴻海小漲0.84%。
今日早盤AI股齊飆，其中，台燿攻上漲停板，健策、技嘉、廣達、緯穎大漲5至8%；網通族群表現強勁，啓碁開盤不久後強登漲停，明泰、台通、仲琦、鼎天上漲4至7%。