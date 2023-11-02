央行鬆口氣！美聯準會利率續凍 新台幣早盤升破32.4元勁揚逾1角
新台幣兌美元創下近7年半新低，一度逼近央行總裁「楊金龍防線」的32.5元。不過，在美國聯準會（Fed）宣布維持利率不變之下，美股走揚，美元指數回落，台北股、匯市今（2）日也同步走揚，新台幣兌美元早盤升破32.4元，一度來到32.365元，強升1.19角，只是聯準會的會後聲明內容也保留日後升息的彈性，致力讓通貨膨脹回歸目標2%，新台幣升幅未再擴大，目前在32.385元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
為壓制通膨，美國聯準會去年3月開啟40年來最迅猛升息循環，今年明顯放慢腳步，在歷經2天例會後，決議聯邦資金利率目標區間保持在2001年初以來最高的5.25%至5.5%，也是貨幣政策緊縮以來首度連2次例會利率不變，亦符合市場預期。不過，聯準會在會後聲明中仍保留日後升息的彈性。美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）維持一貫作風，未輕易透露利率決策走向，也沒有宣告聯準會已戰勝通膨。他僅表示，聯準會致力實行「足夠限制性」的貨幣政策，以利長期通膨率回歸目標2%，但對於是否達到如此立場還沒有信心。
雖然市場解讀美國聯準會短期內不會再升息，美股在科技族群帶動下擺脫月線連3黑頹勢，道瓊工業指數終場上漲221.71點，漲0.67%，標準普爾500指數及科技股為主的那斯達克指數也分別漲1.05%、1.64%，而日、韓及台股今日早盤也都走揚。
在匯市部分，美元指數從106.88回落至106.32，亞洲主要貨幣兌美元彈升，其中日圓回升至150.3兌1美元附近，韓元兌美元早盤也一度升至1340.66價位，離岸人民幣也從7.3381回升至7.321兌1美元。
至於新台幣兌美元今日早盤也回升，以32.4元、升值8.4分開出，在台股上漲及亞幣齊彈升之下，新台幣進一步升破32.4元，一度來到32.365元，強升1.19角，但由於聯準會的會後聲明仍保留日後升息彈性，新台幣升幅未再進一步擴大，目前在32.385元震盪整理。