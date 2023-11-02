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聖嬰現象旺盛發展！「對台灣影響」1圖看懂：冬天變暖、春雨爆發

▲聖嬰現象導致台灣氣溫偏暖，尤其冬天冷空氣不容易南下，會形成暖冬。（圖／記者葉政勳攝）
▲聖嬰現象導致台灣氣溫偏暖，尤其冬天冷空氣不容易南下，會形成暖冬。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署指出，聖嬰現象主要是秘魯附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」，這樣的情況會由東太平洋往西太平洋綿延數千公里，影響範圍遍及整個赤道太平洋，對台灣來說，聖嬰年的冬季氣溫會偏暖，隔年春季容易出現春雨偏多的情形，隔年夏季氣溫也會偏暖，此外，對台灣附近的「颱風」更是有莫大影響。

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氣象署表示，雖然台灣不在聖嬰現象主要發生的赤道太平洋區域內，但台灣氣候仍有部分受到聖嬰的間接影響。在聖嬰年時，秋季至隔年春季的季風  將出現變化，聖嬰現象所引發的「南海至菲律賓海反氣旋」，會加強台灣附近的西南風使熱帶暖空氣移入，同時也減弱東北季風使冷空氣不易南下。由於海溫與季風變化，聖嬰發展成熟後的一年，台灣氣溫易偏暖、冬季出現「暖冬」、隔年夏季也會變得更熱。

▲聖嬰發展成熟後的一年，台灣氣溫易偏暖、冬季出現「暖冬」、隔年夏季也會變得更熱、降雨增多。（圖／中央氣象署提供）
▲聖嬰發展成熟後的一年，台灣氣溫易偏暖、冬季出現「暖冬」、隔年夏季也會變得更熱、降雨增多。（圖／中央氣象署提供）
氣象署提及，聖嬰年時的海溫變化也會使「菲律賓東方海面」易生成「反氣旋環流」，並替台灣帶來西南風，形成有利於降雨  的環境，因此聖嬰隔年春季台灣會出現「春雨增加 」的情況。此外，聖嬰現象發展時的夏秋季，由於暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風「生成位置距離臺灣較遠」，而「颱風數量接近或略少於正常」。

氣象署強調，每個聖嬰現象都存在個案差異，2023年聖嬰雖已逐步發展，但目前西北太平洋、大西洋海溫偏暖，和過去的聖嬰發展狀態不太一致，因此以上種種有關聖嬰現象，對台灣氣候的典型影響特徵並非絕對都會發生。但仍可以透過氣候模擬與預報，提前做好面對異常氣候的準備。

▲圖中紅色的數字代表聖嬰年，可以發現聖嬰年的颱風生成位置都離台灣較遠；圖為每年6月至8月颱風平均生成位置。（圖／中央氣象局提供）
▲圖中紅色的數字代表聖嬰年，可以發現聖嬰年的颱風生成位置都離台灣較遠；圖為每年6月至8月颱風平均生成位置。（圖／中央氣象署提供）

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