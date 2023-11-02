名家論壇》鈕則勳／如果藍白破局　或許只能「侯韓配」了

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但就算侯朱同心，面對不按牌理出牌又善變的柯，要讓正副搭配滿足柯的期待並說服雙方黨內各系統山頭，未必是件容易的事，加上日昨侯、柯、朱三方會談仍無結果，柯表示「沒有方案就不用再見面了」，他仍要一個公平公正公開的比賽規則，無獨有偶，媒體也傳出侯指稱週五就是談判期限，過了就不用再談。藍白協商破局的可能已然拉高，若真破局，藍軍後續要以何種策略強化侯的優勢，背水一戰，建構決戰階段的「棄保」氛圍，便為當務之急。
首先，當然是副手的安排。擺開藍軍的陣勢，可能作為副手的大概就只有韓國瑜、盧秀燕及朱立倫了，但是盧雖然聲望高、支持度強，搭配可形塑「強強聯手」效應，但成局的可能卻極低，畢竟盧是現任台中市長，在侯作為新北市長參選的當下，實在不可能兩位現任六都首長搭配參選，否則勢必為綠軍「落跑市長」的攻堅操作添柴加薪 ; 而朱雖作為黨主席，但政治能量明顯衰落，坊間支持度也不高，無法拉抬侯的氣勢，分進合擊。所以就只有韓國瑜了，畢竟從歷次侯的大型造勢活動來看，可說是韓國瑜為侯把場子穩住了，而韓現今也形塑了自己關鍵戰略地位，特別是藍白破局，柯與郭台銘未必沒機會整合，但即便柯郭合，離勝選仍有一大段距離，除非他們找韓加入陣營，這也就是柯誇韓進步很大的原因。
所以韓的政治能量再起，有待價而沽的本錢，侯若要與賴清德，或藍白破局後可能的柯郭合對抗，「侯韓配」或許已經是不得不的選擇，畢竟藍白協商蹉跎了太多時間，侯根本無暇洽詢更能開拓中間選票的副手，而韓若願擔任副手，一方面可鞏固藍軍選票，能讓侯騰出手來進取中間選民外，在議題與網路聲量上也能夠與柯抗衡，只要柯郭配也破局，「侯韓配」只要訴求藍綠政黨對決，非綠選民最後的棄保決策不僅較容易，也會對侯有利。
其次，是侯的主軸戰略得更清晰。不管柯郭合或是不合，侯都得建立「在野第一勇」的印記，作為主要在野黨候選人，當然是以強大火力攻堅主要競爭對手賴清德與民進黨，畢竟侯的人設就是強調「鐵漢、硬漢」，若無法展現攻擊火力，便無法突出人設中應該強化的「魄力」元素 ; 況且很多藍軍年輕的立委候選人已經針對坊間質疑民進黨執政的議題進行攻擊，做了開路先鋒，侯便應藉其所開闢出來路徑，進行火力支援，直搗黃龍，而非是點到為止或無法切入問題核心。只要侯的攻擊火力強化，便能和立委候選人相互支援，也能呼應近期侯陣營一系列攻擊廣告，創造出綜效 ; 而這些攻擊操作只要能在媒體聚焦、強化議題設定，除了能烘托藍綠政黨對決氛圍外，也能將其他候選人比下去，特別是韓國瑜若擔任其副手，侯、韓還可藉更細膩的攻防搭配，建構藍軍的主場優勢，特別在賴清德民調一直無法突破天花板，現今還漸次滑落的當下，藍軍未必沒有機會。
再者，戰術上更得強化優勢，同時藉用環境可能提供的機會。以前者來說，黨籍六都首長與縣市長的助威勢所必然，特別是蔣萬安、盧秀燕與張善政，侯更得深化和其在戰術上的搭配，畢竟總統大選作為關鍵戰役，國民黨若敗選，民進黨穩定執政十二年，當更有底氣，甚至有能力將國民黨團滅，所以有企圖心的藍軍接班人只能選擇和侯緊密結盟背水一戰，全無獨善其身的可能。畢竟只有強化藍軍「地方包圍中央」的組織能量，戰術面向上才能做更彈性且具效率的運用，擴大利基。
最後，所謂環境機會，指的便是不分區立委的名單，只要國民黨的名單好，多具清望的專業人士，不會讓選民覺得是派系疏洪道或是黨高層的師心自用，就是有善用這環境所賦予的機會 ; 除了能拓票到中間選民讓侯有底氣外，侯更不用在選舉近身肉搏戰中騰出手來為後院失火做善後，也不至於再被挑撥侯朱關係，才能依照既定選戰策略與步驟，拉高藍綠對決的態勢，險中求勝。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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