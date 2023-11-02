陳建仁認核電是綠電？邱臣遠：2025非核家園勢必轉向

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邱臣遠表示，為了「非核家園」的神主牌，民進黨將火力發電比率提到8成以上。然而大量燒煤卻造成嚴重的空污問題，民進黨再改以天然氣代替；但三接、四接開發卻又與環境保護的重大衝突；其後「2025年綠能二成」目標確定跳票後，又發生與農漁民爭地，衍生黑金問題。民進黨曾保證十年不漲電價，但錯誤的能源政策不只造成台電重大虧損，更帶頭漲電價，以及高峰期不斷的停電、跳電，都要人民與廠商買單。缺電的問題，已經成為外商投資卻步的考量原因。
邱臣遠指出，現在能源議題成為明年總統大選的主戰場，幾位總統候選人都陸續提出能源政策，都把延續核能使用列為政策，連民進黨總統參選人賴清德也拋出「不排除核能運用」說法，而行政院長陳建仁在面對立委質詢，也承認核能是綠能之一，雖然後來又更正，但已凸顯未來續用核能，終究是政府要面對的課題。
邱臣遠表示，根據去年國際能源總署《核電與安全能源轉型報告》，就指出全球要在2050年達到淨零碳排，核能發電量必須倍增。針對沒有使用核能的國家，要建設清潔的能源，風險跟成本會更高；台灣產業投資五缺，缺電是企業投資最重要的考量之一，而站在企業與人民的角度，便宜、穩定又乾淨的電，才是最好的能源政策。
邱臣遠提到，現在的能源政策造成台電賣一度電虧一度電，調漲後民生電價2.65元/度、產業電價3.38元/度，但包含自發電與外購電成本都高出售價，分別是燃氣每度3.91元、燃煤4.59元、燃油8.01元、外購風電7.14元、外購光電4.87元，而核能每度卻只要1.41元，沒有核電，台電只能用人民納稅錢補貼。
邱臣遠指出，2025非核家園方向勢必要轉型，顯然民進黨也意識到這個問題，因此在選戰中用「不排除核能運用」來拖延塘塞，但如果繼續模糊問題，人民應該會選擇以政黨輪替來替台灣扭轉錯誤的能源政策。