▲肌腱斷裂痛不欲生　竟因類風濕性關節炎侵蝕惹禍

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類風濕性關節炎易破壞關節及韌帶 合併共病恐少活十年衛生福利部臺北醫院風濕免疫科主任蔡凱倫醫師表示，類風濕性關節炎是一種全身性的自體免疫發炎疾病，正常的關節裡有一層薄薄的關節滑膜細胞，主要作用是保護關節表面及潤滑，維持關節正常運動，若罹患類風濕性關節炎就會造成身體內的免疫系統亂掉，導致滑膜細胞異常增生和發炎，進而擴散到全身各個關節，特別是手指、手腕、掌指關節及指尖關節等部位，嚴重會導致關節永久變形，造成握持筷子、湯匙或進食等動作變得很困難，有些甚至會侵蝕韌帶，造成韌帶斷裂影響關節正常功能。
蔡凱倫醫師補充，類風濕性關節炎因長期慢性發炎，會影響關節功能及消耗身體營養素，引發關節外的併發症產生，例如心血管、大腦神經系統，或引發貧血、脂肪代謝、膽固醇升高及血脂異常，甚至會導致骨質疏鬆及憂鬱症。根據調查顯示，類風濕性關節炎患者若合併上述併發症或共病時，壽命會比平常人少10歲。
骨骼肌肉超音波檢查 大幅縮短疾病診斷時間蔡凱倫醫師表示，類風濕性關節炎疾病進展相當緩慢，民眾不易察覺，建議平時可透過333法則先自我評估，若關節疼痛部位超過三個；晨間僵硬超過30分鐘以上及關節疼痛超過三週，就應立即就醫檢查。專科醫師在診斷時會參考2010年歐美風濕病學會的建議，評估患者症狀持續時間是否大於六週、關節侵蝕位置程度及患者抽血的發炎指數（例如：類風濕因子、抗環瓜氨酸肽抗體anti-CCP...等）來做綜合判斷，並透過Ｘ光片、核磁共振或骨骼肌肉超音波詳細檢查是否有關節侵蝕現象，其中骨骼肌肉超音波檢查在診間就可以進行，大幅縮短疾病診斷時間。
遵從治療三部曲 生物製劑精準治療緩解症狀蔡凱倫醫師說明，類風濕性關節炎治療可分為三部曲，第一部就是「救急症狀緩解」，醫師會使用類固醇或非類固醇消炎止痛藥來緩解疼痛；第二部曲是「基礎打底免疫治療」，使用免疫調節藥物減輕發炎症狀；第三部曲是採「高專度專一性治療」，也就是使用標靶藥物（針劑生物製劑、口服小分子藥物），可針對特定發炎物質或細胞進行專一結合，精準治療達到減少發炎和保護關節的目標。建議患者可以跟醫師充分溝通，選擇適合的治療藥物。
蔡凱倫醫師提醒，類風濕性關節炎是一種免疫疾病，民眾應養成良好生活習慣，避免誘發疾病。除了不要吸煙及維持牙齒健康，減少有害物質刺激外，適當的飲食習慣、規律運動、保持愉悅心情、控制體重及良好的睡眠都可以幫助疾病管理和緩解症狀，治療期間要定期回診檢查和按時服藥，就可以擁有快樂的正常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59770
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