MLB／自由市場最火25人名單！大谷翔平、山本由伸引各隊瘋狂搶人
大聯盟（MLB）官網記者Mark Feinsand撰寫一篇關於今年休賽季自由市場的前25大球員排行，日籍二刀流好手大谷翔平無疑排在第1名，其次是歐力士王牌投手山本由伸，第3名則是國聯賽揚獎熱門人選Blake Snell。
記者路皓惟/綜合報導
針對大谷翔平的評價，Feinsand表示：「儘管他因右肘尺側副韌帶受傷進行第二次手術，但他在這個休賽季的自由市場上仍然是最受矚目的球員，大谷何時能夠重回投手丘並不清楚，甚至能否再投也是未知數，但單憑他的打擊能力，完全可以拿到一張歷史最大合約。」
Feinsand認為，大谷翔平預計在2025年重返投手丘，就算手肘傷勢可能會對他的合約總額造成一定的影響，但預期他的合約絕對是天價，傳言總額至少5億美元（約161.8億新台幣），包括天使、道奇、巨人和大都會都已經準備好搶人。
至於準備赴美挑戰大聯盟的日本最強投手山本由伸，Feinsand提到：「他將以入札制度挑戰大聯盟，讓自由市場上又多了一位極具吸引力的強投。」
Feinsand補充說：「過去兩年他連續獲得MVP和澤村賞，並且連續3年奪得投手三冠王（最多勝、最佳防禦率、最多三振），多數的球探都認為山本進入大聯盟後，馬上就能站穩輪值1、2號先發。」合約總額也將會落在約7年2億美金（約64億台幣）。