明登場！ITF旅展泰國館秀出泰北蘭納舞 加碼送限量小禮
台灣一年一度規模最大的「ITF (Taipei International Travel Fair)台北國際旅展」將在明（3）日開跑，於11月3日至6日在南港展覽館1館登場。每年都為旅客帶來精采表演與不同驚喜的泰國館，2024年泰國觀光局推廣旅遊主題「更深度的體驗交流」(Meaningful Relationship)，強化「永續旅行的意義」，讓旅客可以更深入地認識在地旅行，重新走訪泰國許多風格獨特的觀光景點，體驗泰國在地文化、生活、美食之旅，為新的旅程帶來更有意義的旅遊體驗。
國際中心賴正琳／綜合報導
同時，泰國觀光局今年邀請亞洲航空公司及6家旅行社共同推廣泰國行程，包括樂活旅遊、開新假期、天海旅行社、東南旅遊、雄獅旅遊、長汎假期旅行社，各家旅行社特別推出全新的泰國行程，為了回饋台灣旅客並搭配不同的專案優惠，旅客在現場購買就可享有不同的優惠，樂活旅行社推出現場報名，即可享有折扣1,000元起；開新旅行社推出現場報名，贈送電話卡、贈小費；天海旅行社推出現場報名可享有第二人優惠3,000元；東南旅行社推出現場報名，即可享有折扣1,000元，最高第二人優惠6,000元；雄獅旅行社推出現場報名，贈送小費及簽證費；亞洲航空現場下單，即可享有單程1,300元起的優惠。
泰國觀光局更加碼送限量小禮，旅展期間在攤位內的7家業者購買泰國行程，即贈送泰國電話卡一張，每天限量150張，數量有限送完為止。除此之外，為推廣泰國觀光，每個人可享有一天8G的泰國電話卡及更多優惠，提供QR Code讓旅客掃描，電話卡使用期限為2024年3月31日。現場還可以參加抽獎活動，有機會獲得泰國來回機票、住宿券等大獎，以及長榮航空行李電子秤及飛機模型。另外，參加遊戲活動，有機會獲得小紀念品，現場也準備了泰國旅遊資料提供免費索取。
舞台活動方面，為了展現泰國獨有的文化特色，特別從泰國邀請專業舞蹈團、泰北傳統音樂家、DIY製作師與大家互動同樂。今年將為大家帶來泰國東北部傳統舞蹈、泰國北部蘭納舞蹈、泰國北部山地民族舞蹈、泰國南部傳統舞蹈、暹羅舞蹈、泰拳及泰北二胡樂器表演。現場活動中將示範製作「泰國草藥香療」與「花漾香包」，同時會有4位知名部落客暨旅遊達人，有Nick Su、Eric(艾瑞克)，傑菲亞娃及貓大爺來與大家分享泰國環保旅遊、社區體驗與各式旅遊，各家旅遊業者也會上台為大家介紹旅遊行程特色，邀請大眾共襄盛舉！