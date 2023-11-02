開車年支出逾8.6萬！北部人回家找停車位「平均花10.3分鐘」

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調查顯示，6成自用小客車駕駛人家中擁有1輛自用小客車，另近3成家中擁有2輛，平均每位駕駛人家中有1.5輛自用小客車。8成6的自用小客車駕駛人家中有機車，擁有1輛者占40.1%，另擁有2輛（含）以上者占46.3%，平均每位駕駛人家中擁有1.6輛機車。
家中僅有1輛自用小客車者，其經常使用之駕駛人，以男性占69.0%為主，較家中有（1輛及以上）自用小客車者之男性駕駛人占比（66.8%）高出2.2個百分點，顯示家中僅有1輛自用小客車者，相較於家中有2輛（含）以上者，其車輛更集中由男性使用，惟觀察近次調查結果，女性為經常使用駕駛人之比率已漸增至3成以上。
自用小客車在使用空調情況下，每公升燃油可行駛11.4公里。調查指出，平日平均每次乘坐1.7人（含駕駛人），假日2.6人；平均每星期使用3.9天，平均一天使用1.7次及行駛1.9小時，整體與109年大致相同。
從用途來看，自用小客車最主要用途為「通勤（學）」，占42.9%（上下班占41.5%，上下學占1.4%），其次依序為「休閒」占21.5%、「探視或接送親人、小孩」占19.2%及「洽公或業務使用」占9.4%。自用小客車駕駛人在居家附近之停車位，以「自有停車位（含自宅庭院、自購停車位）」為主，占67.7%，另「長期租用停車位」（15.3%）居次。就地區別觀之，中部及南部地區有7成以上車輛停放於「自有停車位（含自宅庭院、自購停車位）」；另「長期租用停車位」比率則以北部地區（22.4%）較高。
15.2%的自用小客車駕駛人於居家附近需尋找停車位，其中約7成7的駕駛人可於10分鐘內找到車位，整體而言，平均每次尋找時間為9.1分鐘，較109年減少1.3分鐘。各地區中，以北部地區尋找停車位時間（10.3分鐘）最長，中部及南部地區亦需7.5分鐘以上，東部（5.0分鐘）及金馬地區（3.7分鐘）較短。
值得注意的是，平均每輛自用小客車全年用於停車、保養維修、保險、油（燃）料及充電、清潔及通行費等之總支出為8萬6514元。以地區別觀察，北部地區總支出9萬5874元，較中部地區8萬741元及南部地區8萬248元分別高出1萬5133元及1萬5626萬元，而金馬地區4萬6761元，約為全體平均之5成4。
111年自用小客車主要支出為油（燃）料及充電費3萬7776元，占總支出43.7%；其次為保養維修費1萬5529元，占17.9%，兩項支出合計占61.6%。各地區油（燃）料及充電與保養維修費兩項支出合計占比介於57%至80%之間。