點出6現象「不利執政黨風暴成形」　游盈隆：嚴重威脅賴清德選情

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游盈隆提到，賴清德近2個月支持度大幅下滑，並不是單一事件，同時出現的相關重大現象至少有六個：首先總統蔡英文聲望36.5%，創下第二任期最低紀錄；陳建仁內閣不滿意度44%，創陳內閣成立以來最高紀錄，也正式進入「死後交叉」狀態；民進黨支持度持續下跌到27.1%，和國民黨的26.5%幾乎不相上下。
游盈隆接續說，五成九選民不支持民進黨繼續完全執政；五成四選民不樂見民進黨贏得總統大選；五成二選民贊成藍白合，共推一組總統、副總統參選人，擊敗民進黨的賴清德。
游盈隆提到，這六個重要指標，彼此有高度相關性，同時出現，意味著一個結構紮實、不利執政黨的強烈政治風暴已經成形，對賴清德選情構成嚴重的威脅，再加上最近立委趙天麟、行政院副院長鄭文燦的桃色風波，重創民進黨形象，雪上加霜，「如果不是藍白合破局，賴陣營早就挫咧等」。
游盈隆指出，這場總統選戰打到現在，可以用8個字形容，那就是，「熱鬧有餘，精彩不足」，這場總統與立委選舉的意義是什麼？參選人提出了多少重大具體可行的政治、社會、經濟、司法、教育、文化、兩岸、國防、外交、憲政主張？感覺上都不同程度的打混，讓人感覺不到總統參選人應有的高度、廣度和深度。
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