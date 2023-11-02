3人密會仍破局！侯友宜：兩黨主席要思考如何用新方式推進藍白合

點出6現象「不利執政黨風暴成形」　游盈隆：嚴重威脅賴清德選情

▲游盈隆說，不利執政黨的強烈政治風暴已經成形，對賴清德選情構成嚴重的威脅。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.31）
▲游盈隆說，不利執政黨的強烈政治風暴已經成形，對賴清德選情構成嚴重的威脅。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.31）

記者陳佩君／台北報導

2024大選選戰倒數，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書以「選戰倒數72天，誰穩贏？」為題表示，藍白合，共推一組總統、副總統參選人，宣告無解，綠營可以鬆一口氣了，但如果不是藍白合破局，賴陣營早就「挫咧等」；他也點出民進黨總統參選人賴清德這2個月支持度下滑，同時出現六大現象，不利執政黨的強烈政治風暴已經成形，對賴清德選情構成嚴重的威脅。

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游盈隆指出，過去2個月，三人競爭狀況下，賴清德雖穩居第一，但民意支持度大幅下滑，跌破3成；民眾黨總統參選人柯文哲居第二，支持度沒有大的改變，但也略呈下滑趨勢；國民黨總統參選人侯友宜則是敬陪末座，但已從谷底攀升，緩步上揚，重返戰場，「三人之間的差距大為縮小，選情空前緊繃，沒有誰是穩贏的」。

游盈隆提到，賴清德近2個月支持度大幅下滑，並不是單一事件，同時出現的相關重大現象至少有六個：首先總統蔡英文聲望36.5%，創下第二任期最低紀錄；陳建仁內閣不滿意度44%，創陳內閣成立以來最高紀錄，也正式進入「死後交叉」狀態；民進黨支持度持續下跌到27.1%，和國民黨的26.5%幾乎不相上下。

游盈隆接續說，五成九選民不支持民進黨繼續完全執政；五成四選民不樂見民進黨贏得總統大選；五成二選民贊成藍白合，共推一組總統、副總統參選人，擊敗民進黨的賴清德。

游盈隆提到，這六個重要指標，彼此有高度相關性，同時出現，意味著一個結構紮實、不利執政黨的強烈政治風暴已經成形，對賴清德選情構成嚴重的威脅，再加上最近立委趙天麟、行政院副院長鄭文燦的桃色風波，重創民進黨形象，雪上加霜，「如果不是藍白合破局，賴陣營早就挫咧等」。

游盈隆指出，這場總統選戰打到現在，可以用8個字形容，那就是，「熱鬧有餘，精彩不足」，這場總統與立委選舉的意義是什麼？參選人提出了多少重大具體可行的政治、社會、經濟、司法、教育、文化、兩岸、國防、外交、憲政主張？感覺上都不同程度的打混，讓人感覺不到總統參選人應有的高度、廣度和深度。

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