ITF台北國際旅展11/3南港登場！免費門票索取、時間、票價懶人包

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📌2023 ITF台北國際旅展「免費門票」索取
「2023 ITF台北國際旅展」與台北捐血中心合作「捐血送免費門票」，即日起至11月4日，攜帶身份證至大台北地區17個捐血點，捐血完成捐一袋血(250c.c)，即可兌換「1張門票」，捐兩袋血(共500c.c)即可兌換「2張門票」，每人最多捐2袋。限量10000張，贈完為止。
📌7大通路購買「9折預售票」今天最後一天
「2023 ITF台北國際旅展」門票在ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等7大通路限時開搶。雖然現在已無早鳥票可買，民眾還是可以把握今天最後一天，開展前購買「9折預售票」（原價200元）。
📌2023 ITF台北國際旅展參觀資訊
◾ 舉辦日期：2023年11月3日週五～11月6日週一
◾ 民眾入場參觀時間
11月3日：中午12:00-下午6:00
11月4日～11月6日：上午10:00-下午6:00
◾ 活動地點：台北南港展覽館一館 台北市南港區經貿二路1號
◾ 銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK · go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX及現場販售
◾ 現場販售票種：
全 票：200元（成人及150公分以上兒童）
優待票：150元（6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票）
愛心票：100元（持身障手冊身分者及同行1人，請於現場憑證分別購票）
售票時間：11月3日週五11:00-17:00、11月4日週六～11月6日週一9:00-17:00
售票地點：南港展覽館一館K區入口前外搭票亭(捷運1號出口)、K區服務台（可使用 LINE Pay 購買門票）
◾入場資訊
1. 展場入口：南港展覽館一館1樓I、J、K區入口。
2. 網路或APP票券：KKday、ibon、udn及TaiTIX等電子票券均可從全入口門閘進場。Klook 購票者請先至 J 區服務台換票再進場。
3. 免票資格及其他規定：
(1) 開放兒童入場，未滿6歲、身高未達120公分兒童，須由一位持票大人陪同，免購票進場。
(2) 寵物謝絕入場（導盲犬除外）。
◾ 交通方式
1. 建議搭乘捷運板南線或文湖線至「捷運南港展覽館站」。
2. 若是開車前往，周邊停車場：南港展覽館1館停車場、南港展覽館2館停車場、南港軟體工業園區第三期地下停車場、世貿公園地下停車場、中信金融園區地下停車場。
📌參展1300攤位！「優惠資訊」、「展場地圖」搶先看
今年有各國家/城市、中央部會、地方政府、航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等共1300個攤位盛大展出。民眾可至「2023 ITF台北國際旅展」官網點選「優惠專區」，點選「遊台灣」可查看國內旅遊產品、點選「看世界」可查看國外旅遊產品。搶先看展場地圖、參展名單。
📌「信用卡刷卡滿額禮」攤位、合作銀行
◾ 兌換地點：南港展覽館一館「展區E」的信用卡滿額禮兌換區。另有早鳥禮、問卷禮、滿額禮等。
◾ 活動內容：今年參與信用卡刷卡滿額禮的銀行有台新銀行、中國信託銀行、元大銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、合作金庫銀行、第一銀行。
📌旅展舞台時刻表！吉祥物大遊行&見面會
民眾可至「2023 ITF台北國際旅展」官網點選「優惠專區」，點選「舞台時刻表」即可看到今年的大會舞台活動，
◾ 吉祥物大遊行&見面會活動時間：
11月3日週五 14:00-14:30
11月4日週六 14:00-14:30
11月5日週日 14:00-14:30
11月6日週一 16:00-16:30
◾ 活動內容：每日吉祥物大遊行將從南港展覽館１樓J區入口遊行至K區大會舞台，遊行至終點大會舞台後將進行見面會活動。