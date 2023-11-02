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台北國際旅展明開跑！必買住宿券整理　1.6折、雙人每晚僅1899元

▲台北國際旅展2023必買的國內飯店住宿券，其中價位最優惠為承億集團推出，旗下5間飯店超划算雙人房住宿券，單張下殺1899元，圖為「桃城茶樣子－穀雨標準雙人房」。（圖／承億文旅提供）
▲台北國際旅展2023必買的國內飯店住宿券，其中價位最優惠為承億集團推出，旗下5間飯店超划算雙人房住宿券，單張下殺1899元，圖為「桃城茶樣子－穀雨標準雙人房」。（圖／承億文旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

一年一度的ITF台北國際旅展，將於明(3)日至11月6日在台北南港展覽館1館登場，此次共祭將有1,300個攤位，其中更有上百家飯店餐廳參與，飯店更是祭出各式優惠住宿券。《NOWnews今日新聞》列出此次折扣最高，或是便宜且CP值高的，像是台南遠東香格里拉「雅仕套房雙人平日住宿乙晚(兩張券組)」，下殺到16折；也有多家飯店旅館，包含承億文旅、凱撒飯店連鎖等，每晚雙人入住不到3000元，總整理一次看。

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📍折扣最殺：
♦台南遠東香格里拉「雅仕套房雙人平日住宿乙晚(兩張券組)」，16折，售價14,000元

台南遠東香格里拉「特選尊榮客房雙人平日住宿乙晚含翌日早餐 (兩張券組)」，17折，售價9,600元

♦台南遠東香格里拉「豪華閣尊榮客房雙人平日住宿乙晚 (兩張券組)」，18折，售價10,600元

♦台北遠東香格里拉「豪華客房平日(週日到週四)雙人一晚住宿套組 (每組15張)」，18折，售價64,110元

♦台北遠東香格里拉「豪華客房雙人平日(週日到週四)一晚住宿券 (一張券) 」 ，19折，售價4,499元

♦台南老爺行旅「家庭四人房住宿券」，2折，售價3999元

♦國泰飯店「【和逸飯店．慕軒飯店】全台六館 聯合住宿券」21折， 售價3,200元

▲五星飯店住宿券中最低有下殺至16折，為台南香格里拉酒店推出的雅仕套房雙人平日住宿券。（圖／台南遠東香格里拉提供）
▲五星飯店住宿券中最低有下殺至16折，為台南香格里拉酒店推出的雅仕套房雙人平日住宿券。（圖／台南遠東香格里拉提供）
📍每晚雙人3000元以內
承億文旅「五館聯合雙人房住宿券」，24折，售價1899元

♦凱撒飯店連鎖「【台東趣淘】探索客房住宿券」，25折，售價1,999元

♦福華大飯店「【ITF現場加碼】福華連鎖飯店住宿券」買10張送1張贈品券(每張住宿券$2636起)，21折，售價2,636元

♦凱撒飯店連鎖「聯合住宿券」，19折，售價2,500元

♦富士大飯店「豪華客房住宿券」，23折，售價2,500元

♦台南大飯店「標準/商務雙人房平日含早餐住宿券 (週五入住不加價) ，37折，售價2,850元

♦福容「聯合住宿券（共11張）」售價29000元（每張2636元）

▲凱撒飯店連鎖推出台東趣淘慢旅的「探索客房住宿券」，打到25折，售價僅1,999元就能雙人入住一晚。（圖／記者陳致宇攝）
▲凱撒飯店連鎖推出台東趣淘慢旅的「探索客房住宿券」，打到25折，售價僅1,999元就能雙人入住一晚。（圖／記者陳致宇攝）

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