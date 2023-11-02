台北國際旅展明開跑！必買住宿券整理　1.6折、雙人每晚僅1899元

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♦台南遠東香格里拉「雅仕套房雙人平日住宿乙晚(兩張券組)」，16折，售價14,000元
♦台南遠東香格里拉「特選尊榮客房雙人平日住宿乙晚含翌日早餐 (兩張券組)」，17折，售價9,600元
♦台南遠東香格里拉「豪華閣尊榮客房雙人平日住宿乙晚 (兩張券組)」，18折，售價10,600元
♦台北遠東香格里拉「豪華客房平日(週日到週四)雙人一晚住宿套組 (每組15張)」，18折，售價64,110元
♦台北遠東香格里拉「豪華客房雙人平日(週日到週四)一晚住宿券 (一張券) 」 ，19折，售價4,499元
♦台南老爺行旅「家庭四人房住宿券」，2折，售價3999元
♦國泰飯店「【和逸飯店．慕軒飯店】全台六館 聯合住宿券」21折， 售價3,200元
📍每晚雙人3000元以內
♦承億文旅「五館聯合雙人房住宿券」，24折，售價1899元
♦凱撒飯店連鎖「【台東趣淘】探索客房住宿券」，25折，售價1,999元
♦福華大飯店「【ITF現場加碼】福華連鎖飯店住宿券」買10張送1張贈品券(每張住宿券$2636起)，21折，售價2,636元
♦凱撒飯店連鎖「聯合住宿券」，19折，售價2,500元
♦富士大飯店「豪華客房住宿券」，23折，售價2,500元
♦台南大飯店「標準/商務雙人房平日含早餐住宿券 (週五入住不加價) ，37折，售價2,850元
♦福容「聯合住宿券（共11張）」售價29000元（每張2636元）