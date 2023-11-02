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Lisa、Angelababy、張嘉倪被中國封殺！BLACKPINK三人偷偷看微博

▲BLACKPINK成員Lisa（左起）、Angelababy、張嘉倪因為瘋馬秀的關係，微博被官方刪除、禁言。（圖／Lisa IG、Angelababy、張嘉倪微博）
▲BLACKPINK成員Lisa（左起）、Angelababy、張嘉倪因為瘋馬秀的關係，微博被官方刪除、禁言。（圖／Lisa IG、Angelababy、張嘉倪微博）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女天團BLACKPINK成員Lisa因為到巴黎瘋馬秀表演，連帶觀賞的中國女星Angelababy（楊穎）、張嘉倪都受波及，前者的800多萬微博帳號直接被消失，後2者則是遭到禁言，正式被官方封殺；至於其他3位成員Jennie、Jisoo、Rosé的微博帳號仍能正常使用，雖然BLACKPINK跟「YG娛樂」續約未定，她們近期還是會「偷偷上線微博」關注相關消息。

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▲▼Angelababy、張嘉倪微博被禁言（上塗紅框處），Lisa的微博則是直接被刪（下）。（圖／Lisa、Angelababy、張嘉倪微博）
▲▼Angelababy、張嘉倪微博被禁言（上圖紅框處），Lisa的微博則是直接被刪（下）。（圖／Lisa、Angelababy、張嘉倪微博）
▲▼Angelababy、張嘉倪微博被禁言（上塗紅框處），Lisa的微博則是直接被刪（下）。（圖／Lisa、Angelababy、張嘉倪微博）
 
Angelababy、張嘉倪因為到巴黎朝聖Lisa的瘋馬秀表演，遭到中國網友抵制，連日不見的她們，社群軟體還被官方禁止發文，2人的微博帳號上明顯可見「因違反相關法規，該用戶目前處於禁言狀態」字樣，話語權都被拿走，看秀代價十分淒慘。

瘋馬秀主人公Lisa更是慘上加慘，800萬粉絲追蹤數的微博帳號直接被刪，連結到她的微博就會出現「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」公告；雖然少了800萬粉絲，但她還有9849萬追蹤數的IG，中國歌迷想解相思只好先到IG欣賞美照，靜靜等待Lisa微博恢復營運。

此外，Jennie、Jisoo、Rosé雖然也有微博帳號，但3人卻不常使用，近日卻被網友發現她們偷偷上線，猜測BLACKPINK續約指日可待。

▲Jennie、Jisoo、Rosé的微博安然無恙，還被粉絲發現偷偷上線中。（圖／Jennie、Jisoo、Rosé微博）
▲Jennie、Jisoo、Rosé的微博安然無恙，還被粉絲發現曾偷偷上線。（圖／Jennie、Jisoo、Rosé微博）

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