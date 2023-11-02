▲快速了解痔瘡治療、保養與手術方式

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我有痔瘡怎麼辦?是正常的嗎？「痔瘡」其實人人都會有，當你使用肛門15~18年就會產生，它是我們身體上的一個正常組織「肛門軟墊 （anal cushions）」，能幫助括約肌在收縮的時候，能協助緊閉肛門，不會有糞便滲漏。
罹患痔瘡的高危險群有哪些人呢？
- 長期的排便習慣不好(如:便秘、長時間坐在馬桶上滑手機、看書）
- 作息不正常（如熬夜）
- 愛吃辛辣或油炸等刺激性的食物，或是纖維攝取不足
- 懷孕的婦女
- 工作需久坐久站的人
- 年長者
如何判斷痔瘡的嚴重程度呢？痔瘡「依位置」可以分為內痔、外痔、混合痔，以肛門內的齒狀線為分界；痔瘡若長在齒狀線以內的為內痔，在齒狀線以外則為外痔，內外痔都有的情況稱為混合痔。
臨床上痔瘡依「嚴重程度」分為四級：
- 第一級，是沒有明顯的內痔突出
- 第二級，是痔瘡雖有突出但會自動縮回
- 第三級，是突出的痔瘡必須用手方能推回
- 第四級，是痔瘡無法推回
有痔瘡就⼀定要開刀嗎？如果沒有造成任何困擾，其實可以跟它和平共處。但如果痔瘡不停出血，有導致慢性貧血的危險時，或痔瘡頻頻脫垂出來，或腫脹疼痛的血栓外痔，則建議盡快找專業的大腸直腸外科醫師處理了！
痔瘡要如何治療呢？第一、二級患者，可採保守治療，如多攝取高纖食物或軟便藥品，使用痔瘡藥膏、塞劑等，能暫時性地對病灶處消炎⽌痛，也可透過口服痔瘡藥物(Daflon達促朗膜衣錠等) 改善急性症狀。
第三、四級患者，通常建議手術治療，避免痔瘡進一步惡化，經過微創手術治療完成後，通常可維持8-10年以上，復發率為５％以下。
目前微創痔瘡手術有那些選擇？第一種：微創下黏膜痔瘡分離手術，這種技術適合大部分內外混合痔。
第二種：微創痔瘡雷射消融術（LHP），在肛門口切開0.2公分的⼩洞，然後用雷射作用把痔瘡組織消融掉，此⽅式對內痔出血效果非常好。
第三種：搭配能量器械（如組織凝集儀），它可以切割、凝⾎同步完成，⼤⼤降低出⾎機率，提高⼿術安全度，因此可以減少⽤縫合的⽅式來⽌⾎，所以術後疼痛程度，比起傳統⼿術約減少⼀半以上，恢復期更短。
預防痔瘡的五大生活建議（或者手術後的保養）
- 攝取足夠的膳食纖維：衛福部建議，成人每日膳食纖維攝取量大約為20-38g，例如10朵花椰菜約3克、一顆百香果約3克、100克即食燕麥有8.9克…等。非水溶性膳食纖維有5０％可以被細菌發酵，增加了糞便體積，刺激腸道蠕動，使糞便和腸的接觸面積、時間都減少，所以降低了便秘，也有助於減少大腸癌的發生。外食族則可多選含水溶性纖維的飲品。
- 攝取足夠的水分：建議多喝水，每天至少2000c.c.幫助排便順暢。
- 適量的油脂與益生菌：橄欖油、亞麻仁油等不飽和脂肪酸的解便秘效果，如同礦物油瀉劑，能潤滑腸道並促進蠕動。而吃對益生菌能維持消化道機能，幫助排便。
- 維持排便後的清潔：不用粗糙的衛生紙擦拭，可用溫水來清理排便後的肛門，再用濕紙巾清潔；經濟許可下，也可以使用免治馬桶。
- 維持作息正常、避免熬夜，如需長時間工作久坐、久站時，建議每隔一段時間應走動一下，以免肛門周圍血流發生阻滯；或者現在市面上有電動升降的書桌，也是不錯的新選擇。
（文／大腸直腸外科 陳彥霖醫師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59775
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