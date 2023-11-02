免簽證！馬來西亞推出ITF旅展限定三重優惠　感受叢林魅力

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馬來西亞觀光局邀請沙巴旅遊局、砂拉越旅遊局、馬來西亞籍航空含馬來西亞國際航空公司、馬來西亞峇迪航空與亞洲航空，以及攜手數家旅行社業者推廣馬來西亞旅遊套裝產品包含眾多優惠行程。
茂隆旅行社搭星宇檳城4日自由行旅展優惠自$9,900起; 喜鴻旅行社新春限定馬來樂翻天5日旅展優惠自$55,300起；世興旅行社搭乘亞洲航空玩翻沙巴6日無購物含稅價格自22,900起，旅展優惠現折$1,000; 馬來西亞國際航空台北至吉隆坡來回機票未稅價自$6,210起，台北至亞庇未稅自$6,890起；飛龍旅行社六人成行東馬12日全覽自$88,900起，旅展優惠雙人同行第二人折5,000；盈達旅行社推出砂拉越古晉汶萊生態8日遊含稅含汶萊簽證自$39,990起，祭出雙人同行第二人現折$3,000；雙星旅行社推薦山打根、亞庇與仙本那不含機票多款配套行程，雙人成行最高享折扣$8,000；康佳旅行社仙本那市區搭配水上屋配套行程不含機票自$6,000起；芬達旅行社沙巴假期素顏自$25,800起，雙人同行每房優惠$5,000；珍禾旅行社神山攻頂6日遊自$42,500起。
另外，馬來西亞觀光局加碼限量精美贈品，旅展期間四天現場前150名購買套裝行程並預付訂金$2,000者享多功能收納袋；現場前100名購買沙巴行程再享沙巴旅遊局摺疊旅行袋，贈品數量有限，送完即止。最後一重再享抽獎機會，贏取馬來西亞國際航空、亞洲航空與馬來西亞峇迪航空所贊助馬來西亞來回機票，馬來西亞豪華住宿券由蘭卡威寺木度假飯店、麗昇飯店集團與雲頂高原上的至尊玖霄明閣大酒店提供，以及多樣知名品牌家電等獎項。
馬來西亞觀光局表示，作為多元種族的集散地，大馬擁有豐富的文化底蘊，體現於美食、音樂舞蹈與生活藝術表現。台北國際旅展開幕首日（3日）中午12點，遠道邀請「馬六甲文化藝術團」Briged Seni Melaka呈現一系列競豔繽紛的舞蹈，傳遞馬來西亞文化遺產的精彩；更邀請到台北熱門星馬餐廳「Mamak檔」料理主廚Anand Pusudoray登台炫技，以精湛炫目的沏茶手法，拉出獨特的濃純香，現場試飲最具人氣的道地飲品拉茶；首次邀請馬來西亞創作才子陳威全登台，曾與丁噹、楊丞琳、潘瑋柏等多位人氣明星合作，創作《我們都傻》、《我愛他》、《一個人》等膾炙人口的熱門金曲，將以個人藝術魅力，擄獲樂迷的心；精彩節目還有限量開放兒童蠟染繪畫競賽，感受馬來西亞國寶級峇迪蠟染(Batik)傳統工藝。蠟染採用防蠟印花和浸染技術，在布料上呈現圖案的傳統工藝，而馬來西亞蠟染紡織藝品更結合水彩筆繪畫填色增添層次。