113高中英聽一試成績出爐！A級生占20.54%　F級生人數4年新低

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至於成績分布，大考中心主任張新仁指出，在所有到考生當中，成績等級為A級占20.54%、B級36.29%、C級37.41%，而F級為5.76%。其中，C級考生人數最多，3萬5733人；其次則為B級考生3萬4661人；拿A的考生有1萬9619人；仍有5499人拿不及格的F等級。
本次考試，C級考生占比最高，且比去年33.41%大增4%，是近3年來較高；F級為5.76%，為近4年來新低。大考中心副主任岳修平說明，與前4學年度第一次考試相較，本次考試考生成績等級的人數百分比差異不大；與前4學年度第一次考試相較（平均36.08），本次考試C級人數百分比（37.41%）略高、B、F較低、A約略相等，但在統計上差異仍小，代表分布均勻，大考中心也希望能呈現穩定狀態。
至於各題型得分率，張新仁表示，英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型，每一種題型配分相同。本次考試各題型考生得分率依次為，簡短對話約7成5，圖片聽解約7成，長篇聽解約6成3，對答約6成1，短文聽解約6成1。
不同成績等級考生在5種題型上的得分率。A等級考生對答得分率約8成7，其餘4項皆達9成以上，以簡短對話約9成7最高；B等級考生在簡短對話得分率約8成7，圖片聽解、長篇聽解、短文聽解皆為7成以上，對答約6成8。
C等級考生在簡短對話得分率約6成，圖片聽解約5成6，對答約4成5、短文聽解與長篇聽解約4成；F等級考生在5項得分率皆未超過3成。
媒體詢問A、B等級在各題型的得分率差距很大，以及各等級在對答的得分率皆低於其他題型的原因。
岳修平表示，A級學生本來就在各題型都優於其他等級，有很大差異是正常表現，也代表題型有好的區辨力，但所有等級學生都有一致趨勢，就是在簡短對話的表現皆相對較好，可能是該題型學生較容易理解、回答；對答則是歷年來都表現較差的題型，推測應該是這類題型給予的訊息，較其他題型來的少，再加上以播放英聽，要立刻理解回答，讓學生感到緊張。
另外，英聽成績可用於繁星推薦、申請入學等升學管道，有媒體詢問，今年校系採計比例狀況為何？
岳修平回應，校系採計比例確實不高，但有些大學會將英聽考試作為大一英文的免修措施，可以抵免學生；有些校系即便未採計，也會在備審資料提醒納入；高中教師則認為英聽考試能強化聽說讀寫能力的教學檢驗，顯現英聽測驗在多種用途，都能發揮效益。
張新仁提醒，考生成績通知單上，可看到本次考試成績等級與在各題型的表現。為提供考生學習參考，大考中心已公告高中英語聽力測驗參考試卷（111學年度起適用），以及試題示例 7、試題示例 8（適用於108課綱）。考生可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試題示例/參考試卷」瀏覽、下載。若有成績相關問題，可掃描成績通知單上的QR Code，連結至大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「常見問題」。