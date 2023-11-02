影／遊騎兵5:0擊退響尾蛇！創隊63年終於拿下世界大賽隊史首冠
德州遊騎兵在世界大賽取得3勝1敗聽牌優勢，今（2日）持續作客亞利桑那響尾蛇主場進行系列賽G5，遊騎兵靠著先發Nathan Eovaldi繳出6局無失分優質先發，與Mitch Garver在7局上得點圈敲安打下勝利打點，與9局上灌進4分，終場5:0擊退響尾蛇，世界大賽以4勝1敗封王，自1961年創隊後歷經63年拿下隊史首座冠軍。
記者張志宇/綜合報導
雙方前6局形成投手戰，Nathan Eovaldi與響尾蛇先發Zac Gallen前6局都無失分。來到7局上，遊騎兵率先突破Zac Gallen，Corey Seager安打與Evan Carter二壘安打攻佔二、三壘，隨後Mitch Garver掃出中右外野安打送回致勝分。
進到9局上遊騎兵再度開啟攻勢，靠著Jonah Heim在得點圈敲安，與Marcus Semien中左外野2分砲攻下4分，反觀響尾蛇整場遭到遊騎兵投手群壓制，團隊僅敲出5安，終場就以0:5不敵遊騎兵，系列賽遭遊騎兵4勝1敗「紳士橫掃」，此冠也是遊騎兵自1961年創隊後，歷經63年捧起的隊史首冠。
此外遊騎兵本季季後賽在客場一場未輸，先在外卡系列賽中在坦帕灣光芒主場取得2勝，隨後在與巴爾的摩金鶯的兩場客場中取得2勝，來到美聯冠軍戰對陣休士頓太空人，以4勝3敗晉級世界大賽，其中這4勝同樣皆是在客場斬獲，來到世界大賽以4勝1敗淘汰響尾蛇，其中有3勝皆是在客場取得，本季季後賽客場一場未輸創下季後賽客場11連勝紀錄，打破1996年紐約洋基所寫下的季後賽客場8連勝紀錄。