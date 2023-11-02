美軍事專家：共軍腐敗　影響習近平動武信心

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美國之音今天報導，有趣的是，在這個中國主辦的有30多個國家國防部長級和軍隊總長級代表參加的軍事論壇上，中國的國防部長卻醒目地出缺了。
前中國國防部長李尚福10月24日已遭免職，當局並未任命新防長，他去職原因不明，但外界盛傳涉及貪腐，另高級將領遭整肅，7月時中共火箭軍前副司令員吳國華傳出死亡，8月時，時任火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌、政委徐忠波等人也被帶走，傳出與貪污或洩密有關。
美國之音指出，美國空軍大學中國航太研究所研究主任李伊（Roderick Lee）表示，就「戰備」情況而言，最近對解放軍的清洗對大多數作戰單位不會產生重大和長期的影響。
不過，李伊認為，這樣一個腐敗的體系可能會讓習近平對解放軍能否完成任務沒有信心。習近平可能感到非常沮喪，因為近10年的反腐敗努力顯然沒有取得多大成果，仍然有腐敗活動。
美國大西洋理事會全球中國中心非常駐高級研究員楊恩（Mark Parker Young）分析，最近的人事混亂顯示出習近平的判斷和審查失誤以及人事管理體系存在裂痕，但對火箭軍領導層的更迭和用外部人士接班的決定也表明，他可能不會很快發動大規模衝突。
楊恩說，因為如果習近平預見戰爭即將爆發，可能不會連根拔起火箭軍的整個領導層，或者他至少會選擇更熟悉該軍種的替代者。
由於近期以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的衝突，再加上先前的烏克蘭戰爭，有人擔心會分散美國的注意力，或減少對台灣的支持，促使習近平在台灣採取動作。
美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）則指出，中東的戰火不會從根本上改變中國對於入侵台灣的算計，而是中國還需考慮到美國干預台海戰爭的可能性以及糟糕的經濟，因此不認為中國會變得更好戰。（編輯：唐佩君/周慧盈）1121102