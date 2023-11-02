美升息循環結束了？專家這麼解讀　美元操作建議低買高賣

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雖然市場不少人解讀美國聯準會短期內不會再升息，美股在科技族群帶動下擺脫月線連3黑頹勢，道瓊工業指數終場上漲221.71點，漲0.67%，標準普爾500指數及科技股為主的那斯達克指數也分別漲1.05%、1.64%，而日、韓及台股今日早盤也都走揚。
在國際匯市部分，美元指數從106.88回落至106.32，亞洲主要貨幣兌美元彈升，其中日圓回升至150.3兌1美元附近，韓元兌美元早盤也一度升至1340.66價位，離岸人民幣也從7.3381回升至7.321兌1美元，新台幣兌美元也升破32.4元，一度來到32.365元，強升1.19角，目前在32.381元震盪整理。
只是，美國聯準會已連續2次例會利率不變，這是否代表升息循環結束？外匯專家李其展今日受訪時指出，聯準會態度跟之前差不多，暫停升息，但保留後續升息空間，市場目前對12月是否再升息看法不一，他覺得後續就看美國經濟數據表現，例如本周五公布的美國業數據，若表現很好，美國通膨壓力仍高，12月仍有升息機會，「並沒有確認升息循環結束」，美元指數也因為這樣，沒有回落到106之下。
李其展進一步分析 ，美國聯準會現在做法就是「鷹」派的暫停升息，告訴市場可能還會升息，但並沒有「升息」動作，留有「升息」的機會，不像歐洲央行升完息後表態「到此為止」，歐元回落。他表示，確實現在美元仍維持相對強勢，只是沒再進一步上攻有點可惜，但至少把底部墊高，讓美元指數站上106上方，原本他預設美元不要跌破105就好，至少美元先衝上去再回落，現在看來，美元還是「偏強震盪」。
李其展預估，美元指數將在105至107橫盤整理，等待經濟數據表現再說。因此，在操盤策略上，他建議，「盤整盤」當然就是低買高賣，低就買，破高就砍，接近107就可考慮獲利了結，若破前波高點107.4，如果之前已低買，有波動新高就可再加碼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。