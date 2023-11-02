影／桃園爆槍響！男舉改造槍「抵額頭展示」　下秒竟走火爆頭慘死

新北警選前大掃黑　掃蕩黑幫詐團42件180人、查扣千萬不法所得

▲警方移送以姚男為首的暴力討債犯罪集團。（圖 ／翻攝畫面）
▲警方移送以姚男為首的暴力討債犯罪集團。（圖 ／翻攝畫面）

記者吳嘉億／新北報導

為淨化選前治安環境，防止選前幫派以暴力介入選舉，新北市政府警察局自10月23日起進行10天的「掃黑打詐肅槍專案」行動，期間共掃蕩竹聯幫明仁會等12個幫派組織共73人到案，另查獲詐欺集團30件107人及改造槍枝5枝，總計查扣1,023萬元的不法所得，分別依所涉罪嫌移送地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，其中26歲姚姓男子號召旗下幫眾從事賭場圍事及暴力討債等犯行，有成員想改做正當工作試圖脫離姚男等人掌控，竟遭姚男率眾將其強押擄走，矇眼上銬押至山區毆打成重傷，更恐嚇被害人不得脫離幫派；另32歲林姓男子在桃園地區經營當舖放款，率眾持棍棒毆傷不少欠款未還的被害人，甚至強逼家人代為償還債務並簽下本票或車輛讓渡書抵押，造成被害人家庭惶恐不安。

警方表示，經深入追查後，鎖定不法事證並報請檢察官指揮，發動兩波查緝行動，將姚男及手下幫眾共7人以及林男為首不法暴力集團5人拘提到案，起獲改造手槍、刀械棍棒及毒品愷他命等證物，偵訊後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送偵辦。

▲警方查扣暴力討債犯罪集團的改造手槍、刀械棍棒及毒品愷他命等證物等證物。（圖 ／翻攝畫面）
▲警方查扣暴力討債犯罪集團的改造手槍、刀械棍棒及毒品愷他命等證物等證物。（圖 ／翻攝畫面）
另同步查緝詐欺集團行動上，警方指出，民眾誤信網路上假冒知名財經專家「領取飆股輕鬆賺錢」訊息落入陷阱，向所謂的「助理」及「幣商」等購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行投資，進而多次匯款，損失多達上百萬元，新北市警察局刑警大隊科偵隊為查緝詐欺集團並斷絕金流，經過抽絲剝繭，分析監錄影像及虛擬幣流；先在三峽區查獲詐團車手，再循線向上追查詐團幹部，鎖定44歲陳姓男子涉案，日前於桃園拘捕陳男到案，查扣內含泰達幣14萬顆的冷錢包，市值約470萬元，依詐欺罪嫌移送偵辦，已由法院裁定羈押獲准。

新北市政府警察局表示，距離大選已進入白熱化階段，不允許有選舉賭盤或暴力事件影響選舉環境，選前會持續執行數波專案掃蕩行動，以系統性作為強力打擊幫派組織、非法槍械、毒品及賭博犯罪不法情事，全面淨化選前治安。

▲警方選前大掃黑逮捕壓制犯嫌。（圖 ／翻攝畫面）
▲警方選前大掃黑逮捕壓制犯嫌。（圖 ／翻攝畫面）

小貨車載運未綁牢釀磁磚掉落碎片灑滿地　樹林警急警戒並合力清除

新北青年局下周六邀網紅呱吉開講　笑談「職涯沒有白走的路」

紫色蒜香藤廊道盛開　新北3處夢幻紫色花瀑限時快搶拍

新北耶誕城周邊變身「性平基地」　首座性教育主題兒童遊戲場啟用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞