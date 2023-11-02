陳以信問蕭美琴回台參選　吳釗燮：你先關心侯哪時擔任柯文哲副手

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吳釗燮對此5度否認「並沒有」、「完全沒有」談到相關的議題；不過陳仍持續追問，是否有談到蕭可能返台為參選副總統做準備？吳釗燮則回應沒有談到這個議題，「委員你知道我不在賴副總統的競選團隊」，陳以信則說：「我知道你不在，但賴副總統說得大家都聽到了，她是優先人選，你身為外交部長不用準備啊？」吳釗燮則回應，「不過要是我是委員的話，我可能會關心其他事情，我不會去關心民進黨」。
陳以信說，吳釗燮身為外交部長，賴清德都說蕭美琴是優先人選，考量駐美代表是第一線的重要指揮官，如果突然拉回來參選副總統，如何掌管對美關係？吳說，不會有問題，台灣與美國之間有非常制度化的溝通管道，所以不會有問題。
陳以信說，時間點都很清楚了，人家說會在APEC峰會（11月15日至17日）之後，登記總統參選（11月20日至24日）之前，就那兩三天；吳釗燮表示，在還沒有決定之前他不會說，「委員我如果是你的話，我會比較關心國民黨的副手」、「我會比較關心侯友宜什麼時候要當柯文哲的副手」、「人家侯友宜說他不排斥欸！」
陳以信也高聲表示，「你不要一直假設你是我，你不是我，你不是立委，你是外交部部長。」、你不想回答這個問題就代表背後有貓膩！吳釗燮說，他沒有辦法回答有關競選的問題，但涉及台美關係不會有問題。
陳以信追問，聽說已經有駐歐洲重要的代表回國，是不是要接外交部長的位置？吳釗燮要去美國？吳釗燮則否認，沒有這回事。
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