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陳以信問蕭美琴回台參選　吳釗燮：你先關心侯哪時擔任柯文哲副手

▲陳以信與吳釗燮在外交國防委員會唇槍舌戰。（圖／取自國會頻道）
▲陳以信與吳釗燮在外交國防委員會唇槍舌戰。（圖／取自國會頻道）

記者邱新博／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受網路節目「大雲食堂」專訪時，首度表示駐美代表蕭美琴在副手「優先名單之上」，也讓外界更加關切「賴蕭配」。國民黨立委陳以信今（2）日頻追問外交部長吳釗燮蕭美琴返台參選議題，吳表示，若蕭美琴突返台參選，台灣與美國之間有非常制度化的溝通管道，所以不會有問題；但吳釗燮也反嗆「委員我如果是你的話，我會比較關心侯友宜什麼時候要擔任柯文哲的副手」。

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立法院外交及國防委員會今天審查明年度中央政府總預算案關於外交部主管收支機密及公開部分，並邀請外交部長吳釗燮被質詢。陳以信在質詢時首先關切，美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）2周前訪台，吳釗燮在與羅森柏格見面時，有沒有談到蕭美琴一旦離任返台，可能接任的代表人選？

吳釗燮對此5度否認「並沒有」、「完全沒有」談到相關的議題；不過陳仍持續追問，是否有談到蕭可能返台為參選副總統做準備？吳釗燮則回應沒有談到這個議題，「委員你知道我不在賴副總統的競選團隊」，陳以信則說：「我知道你不在，但賴副總統說得大家都聽到了，她是優先人選，你身為外交部長不用準備啊？」吳釗燮則回應，「不過要是我是委員的話，我可能會關心其他事情，我不會去關心民進黨」。

陳以信說，吳釗燮身為外交部長，賴清德都說蕭美琴是優先人選，考量駐美代表是第一線的重要指揮官，如果突然拉回來參選副總統，如何掌管對美關係？吳說，不會有問題，台灣與美國之間有非常制度化的溝通管道，所以不會有問題。

陳以信說，時間點都很清楚了，人家說會在APEC峰會（11月15日至17日）之後，登記總統參選（11月20日至24日）之前，就那兩三天；吳釗燮表示，在還沒有決定之前他不會說，「委員我如果是你的話，我會比較關心國民黨的副手」、「我會比較關心侯友宜什麼時候要當柯文哲的副手」、「人家侯友宜說他不排斥欸！」

陳以信也高聲表示，「你不要一直假設你是我，你不是我，你不是立委，你是外交部部長。」、你不想回答這個問題就代表背後有貓膩！吳釗燮說，他沒有辦法回答有關競選的問題，但涉及台美關係不會有問題。

陳以信追問，聽說已經有駐歐洲重要的代表回國，是不是要接外交部長的位置？吳釗燮要去美國？吳釗燮則否認，沒有這回事。

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