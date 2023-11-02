孫協志被曾子余1舉動惹毛 出道28年首次喊話封殺藝人
45歲男星孫協志出道28年，是藝能界出名愛碎念，連主持夥伴都受不了。本週中視《飢餓遊戲》由孫協志和蔡黃汝擔任隊長，眾人在選隊長時，不約而同的都不想選孫協志，峮峮更說「耳朵想要舒服一點。」來賓曾子余一心想選蔡黃汝，未料，因人數問題，被分到孫協志隊，他氣得把孫協志的大頭牌丟到地上，此舉讓孫協志動怒，主動爭取「封殺」權限，直說：「出道這麼多年總有一點權力吧，（這集）主持人加來賓，9個人就可以了。」還要曾子余把行李拿一拿打包走人。
記者黃盈容/綜合報導
《飢餓遊戲》本週由孫協志和蔡黃汝擔任隊長，王仁甫、許孟哲、峮峮、吳怡霈、楊子儀、芳芸、張靚靚等人則可自由選擇隊長，也因此，意外讓2隊長聽到每人對他們的真實評價。許孟哲坦言，「想選蔡黃汝，但心想跟花花很衝、會很累，而和協志則會慢慢走、慢慢聊天，但會聊太多，也是很累，所以最後選花花。」同樣選蔡黃汝的還有峮峮，而且理由很簡單，「花花的體力跟男生差不多強，智力的話我們其他人可以補足，但因為我耳朵想要舒服一點。」所以她也沒選孫協志，而這理由讓許孟哲一聽深有同感：「我們原因一樣」。
輪到王仁甫選擇，他先是搬出「協志一定很多人選」，被說「理由太官腔」，他才老實說說心裡話，直指孫協志沒鬥志、 愛唸、消極，當分完隊，發現3位主持人竟沒有人願意跟孫協志一隊，不過孫協志似乎不意外，對此沒有太大反應。倒是對曾子余不願意選他，還摔牌子，相當不爽，嚷嚷著要封殺。最終，曾子余兩邊不討好，被迫加入孫協志隊，還頻被檢討戰力，十分無奈。