本業、轉投資事業一起賺！統一超前三季EPS創歷來同期次高

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台灣7-ELEVEN在鮮食經營上，以「品牌」、「複合」、「在地」三大策略，帶動相關類別業績成長超過1成。深耕星級饗宴、Ohlala、御料小館、天素地蔬等自有品牌，邀請星級主廚監製、聯名話題品牌、掀起Y2K懷舊復古風等差異化作法研發豐富商品，更以品牌主題陳列營造選物專區、便利顧客選購；因應商圈需求強化複合店服務，包含星級饗宴-滷味、原賞熱壓土司、哈燒專櫃、Semeur聖娜、Mister Donut多拿滋等，多元服務開創門市銷售機會。
在咖啡事業上，7-ELEVEN藉由「多元品牌定位」、「產品結構創新」、「設備升級」三大作法整合，串聯通路線上線下優勢，開創24小時現做飲品市場。CITY PRIMA開發冰精品生椰厚拿鐵、攜手故宮首推中秋禮盒，並持續拓展服務數突破6000店；CITY CAFE因應夏季冰飲需求強化特大杯冰飲結構，更率超商通路之先首推雞尾酒風味氣泡咖啡、攜手法國時尚品牌推出限量飲品；藉由CITY TEA開發水果氣泡珍珠椰果、青梅冰茶等話題爆品吸引年輕客層；今年起率零售通路之先引進「三豆槽」全新咖啡設備，擴大導入店數、豐富CITY 系列產品選擇，多元作法帶動相關類別業績成長超過1成。
此外，商品與服務創新帶動相關類別業績成長1至3成，其中，把握酷暑商機，藉由話題商品思樂冰、霜淇淋與COLD STONE複合店打造業界最完整的現做冰品服務平台，已有近800店提供相關服務。全店行銷與預購服務把握中元節、中秋節、父親節、七夕情人節、開學季、杭州亞運等重大節慶與活動商機，持續引進話題商品、規劃主題式活動，並串聯i划算、i預購、OPEN POINT APP行動隨時取、OPEN NOW等多元數位銷售渠道，全鄉全店線上線下整合、打造離家最近、全天服務的生活型服務平台。
統一超商緊接著將於第4季把握秋冬換季、網購節、萬聖節、聖誕節、跨年等節慶節令活動，同時將持續積極展店，以創新、精業、整合等3策略，開發差異化、多樣化、複合性、永續性商品與服務，融合OPEN POINT生態圈豐富的數位服務渠道，提升顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，朝全通路服務邁進，滿足OMO的生活消費需求，為2023年倒數衝刺，展現強勁的營運實力。