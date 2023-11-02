▲每10人約有1人「老人憂鬱」　基金會、趙樹海籲提早規劃退休生活減少憂鬱

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老人憂鬱就醫比例低 醫師籲注意警訊及時診斷治療根據內政部統計，截至今（2023）年6月底，台灣地區65歲以上老人約有418萬8千人。寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥表示，若以世界衛生組織公布的資料推算，台灣大約有219萬3千多人罹患程度不同的老人憂鬱症，但就醫的比例只有十分之一。
精神科醫師陳永興在記者會上提醒，情緒本來就會有變化，很多生活事件都會影響心情，不過在醫學上，情緒低落1個月就是警訊，此外如果情緒問題影響到工作、睡眠、社交等，都應尋求心理專業人員、醫師的協助與診斷。
預先規劃退休生活 減少失落、孤獨感而老人憂鬱除了跟健康、疾病、退化等因素有關外，退休後無所適從或朋友一個個減少等造成的失落感、孤獨也是造成憂鬱的原因之一。因此，基金會也透過新書、宣導影片呼籲預先規劃退休的重要性。
參與拍攝老年憂鬱症防治宣導片的趙樹海也建議，提早規劃老年生活，多聽、多看、多聞，人生真的有看不完的東西，尤其身邊的事物通常是人最容易忽略的，所以可以多用眼口鼻多嘗試一遍，把握每一次感受，人生就會活得很精采。
另外，基金會出版的新書中受訪者楊家才也分享自身經驗，62歲那年突然中風的楊家才提到，中風出院後講話不清楚又無法自理生活，覺得挫折、無助，在太太、兒子鼓勵下才重新振作。
楊家才在生病前就曾跟太太提過「之後時間很多，想要一起去環島」，因此醫生問他出院後想做什麼時，楊家才便立刻想到要和太太環島，在醫生鼓勵下這些年來兩人實踐到處旅行的退休夢想。
楊家才以自身經驗鼓勵民眾，行動不便仍然可以安排很多事物，像是聆聽西洋老歌、上網吸收新知等都是不錯的。而楊家才的太太也將這些年旅遊的經歷分享到社群，希望鼓勵類似境遇的人能接納自己並重新出發。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59777
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