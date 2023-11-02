迎接雙11！全家咖啡買1送1、霜淇淋買2送1 APP天天搶買1送1券
全家迎接雙11購物節，即起至11月14日優惠開跑，全家今年主打會員APP遊戲及「全家」點數Fa點吸引消費者，如APP輪盤遊戲抽免運券及商品優惠券、APP全新功能「優惠趣」限時搶買1送1及11元優惠券、多元兌點優惠、點數加購1元起等，也有最夯的咖啡買1送1，包括拿鐵、美式通通有，還有取貨送19元熱美式優惠券。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡全家即起至11月14日歡慶雙11
📍咖啡優惠
◾隨買跨店取：雙11檔期的每週三10點展開快閃將購活動，總計超過200項熱銷商品買1送1起，還有111元、222元等優惠商組，11/10至11/12還有可寄杯「特大經典美式」3入111元（62折），以及全家霜淇淋買2送1。
◾APP外送服務FamiNow：11/3至11/5大杯特濃美式買1送1；11/10至11/12大杯特濃拿鐵買1送1，11月14日前訂單滿111元即可享免運。
◾取包裹送拿鐵19元優惠券：凡於11/12至11/16及11/19至11/23到全家門市完成包裹取件，即可獲得小杯單品熱美式特價19元優惠券。11/14前加碼再送全家行動購111元購物金
◾會員點數換購：11/8至11/12限時5天，每日10:00於「兌點趣」專區開放換購，11/10可使用11,111點免費換Let’s Café大杯經典拿鐵2杯，等於每杯不到19元；FamiCollection蜂蜜水870ml（原價100元）可使用11,111點加價1元換購，等同下殺38折。
📍APP送優惠
◾APP「優惠趣」、「大輪盤」：11/14前進入活動專區，即可領取指定商品買1送1券及11元優惠券；雙11限定幸運大輪盤，會員每日可於APP進行一次遊戲，中獎機率100%，獎項包含牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕（原價40元）特價19元等商品優惠券，以及必勝客、肯德基餐飲優惠券、全家行動購免運券。
同時，萊爾富慶祝雙11，自11月1日起至14日APP限定，針對平日習慣喝咖啡的會員推出多杯數咖啡組合價，大杯480 mL系列的「美式咖啡50杯」（原價45元、平均23元）、「拿鐵咖啡35杯（原價55元、平均32元）」，以及「蜂蜜風味拿鐵25杯（原價75元、平均45元）」，同品項任一組合價只要1111元，喜愛喝咖啡的民眾，別忘趁雙11購物節入手撿便宜。