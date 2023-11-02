NCC花55天才查出三立入主中嘉 王婉諭批：NCC完全擺爛裝死
立法院交通委員會昨 (1)日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況，立委邱顯智質詢時就三立到底有沒有入股中嘉，成為中嘉的上層股東？陳耀祥證實，初步資料顯示三立入主中嘉，至於後續處理方式，則會先請相關業者改正、處理股份，之後如果沒改正才會撤照。對此，時代力量立委王婉諭批評，NCC花55天才查出三立入主中嘉，明顯違反但書的作法，NCC完全是擺爛裝死。
記者呂炯昌／台北報導
王婉諭指出，為什麼有超過半數的民意，都不希望民進黨繼續單獨過半、完全執政？其中一個很重要的原因，就是行政機關只看顏色辦事。且與此同時，理應監督施政的國會議員，卻大多成了沒有聲音、遺忘初衷的黨意立委。9月初的時候，她跟邱顯智 共同召開記者會，要求 NCC 清查系統商中嘉是否有媒體入股，嚴重挑戰「反媒體壟斷」的紅線。結果，這麼簡單的事，NCC查了55天。直到昨天，陳耀祥才終於不情願的坦承，就是「三立」以法人身份入股。
王婉諭批評，然而，NCC並沒有打算因此採取任何行動，陳耀祥只支支吾吾的說要繼續查，卻完全不敢提任何具體作為。這種明顯違反但書的作為，NCC居然完全擺爛裝死，擺明在告訴大家，他們根本只看顏色做事。「我甚至懷疑，如果最初我們沒有揭發，NCC根本就不會處理。
媒體巨獸對於民主的傷害，並不會因為顏色而有差別。」
王婉諭再次呼籲NCC，請立刻拿出具體作為。否則，所謂的「獨立機關」真的只會淪為一場世紀笑話。