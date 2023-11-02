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台北旅展明開跑！飯店餐券14家精華整理　現場4.8折、吃到飽899元

▲台北國際旅展明日將開展，各飯店旅館推出的餐券最低下殺最低5折，其中飯店的自助餐廳餐券，更是民眾到現場必買的品項。（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北國際旅展明日將開展，各飯店旅館推出的餐券最低下殺最低5折，其中飯店的自助餐廳餐券，更是民眾到現場必買的品項。（圖／台北晶華酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

一年一度的ITF台北國際旅展，將於明(3)日至11月6日在台北南港展覽館1館登場，此次共祭將有1,300個攤位，其中更有上百家飯店餐廳參與，飯店更是祭出各式超殺優惠的餐券，最精華總整理一次看。

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📍君品酒店雲軒西餐廳48折、義饗食堂5折券
此次優惠餐券中，最殺是直接砍到48折，君品酒店雲軒西餐廳推出旅展現場才有的超殺優惠，下殺4.8折的「雙人牛排套餐吃到飽餐券」，售價1,799元，平均一人不到900元，即可無限享用「頂級牛排10盎司」套餐及主廚例湯、手工麵包、主廚精選甜點、花園沙拉等，每人限購2張，限量1,400張售完為止。另外，晶華酒店集團的義饗食堂，推出「波士頓龍蝦義式番茄義大利麵雙人套餐平日券」，直接殺到5折優惠，售價1,399元，等於每人700元就能吃到龍蝦義大利麵。

▲晶華酒店集團的義饗食堂推出「波士頓龍蝦義式番茄義大利麵雙人套餐平日券」，直接殺到5折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲晶華酒店集團的義饗食堂推出「波士頓龍蝦義式番茄義大利麵雙人套餐平日券」，直接殺到5折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📍晶華酒店自助餐券56折、台北萬豪酒店半自助餐券61折
另外，飯店推出的自助餐券，一向也是民眾於旅展現場必買的品項。此次晶華酒店集團推出「栢麗廳平日午餐四人優惠套票組」56折，售價20,000元，等於每人1000元就能吃到Buffet。另外台北萬豪酒店推出的「【Garden Kitchen】 平日午間自助美饌單人券 (一套10張)」，也是殺到61折，售價8,550元，每人也僅855元就可享有吃到飽。

▲台北萬豪酒店於此次旅展推出優惠餐券，「【Garden Kitchen】 平日午間自助美饌單人券 (一套10張)」，打61折，售價8,550元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北萬豪酒店於此次旅展推出優惠餐券，「【Garden Kitchen】 平日午間自助美饌單人券 (一套10張)」，打61折，售價8,550元。（圖／記者葉盛耀攝）
📍台北凱撒、國泰萬怡899元吃自助餐
同樣能壓在千元就能吃到大飯店的自助餐，包含凱撒飯店連鎖推出的「【台北凱撒 Checkers】自助餐廳假日雙人下午茶劵 」，69折，售價每張899元；國泰飯店的「【台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen 】平日自助午餐單人券 (買6送2)」，打69折，售價每張同樣899元。

▲台北國泰萬怡酒店主打「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券，平日自助午餐單人券 (買6送2)」，打69折，售價每張僅899元。（圖／資料照，Klook提供）
▲台北國泰萬怡酒店主打「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券，平日自助午餐單人券 (買6送2)」，打69折，售價每張僅899元。（圖／資料照，Klook提供）
📍飯店餐券優惠整理
♦君品酒店「雲軒西餐廳雙人牛排套餐吃到飽餐券」，48折，售價1,799元

♦晶華酒店集團「義饗食堂波士頓龍蝦義式番茄義大利麵雙人套餐平日券」，5折，售價1,399元

♦凱撒飯店連鎖「【板橋凱撒 家宴餐廳】鴨香寶全鴨五吃外帶餐券 」，51折，售價1,880元

♦台北遠東香格里拉「【38樓馬可波羅義大利餐廳】平日雙人分享龍蝦義大利麵」，51折，售價1,800。

♦台北新板希爾頓酒店「嫣紅四人品鵝宴」，52折，售價4,599元

♦國泰飯店「【和逸飯店．台南西門館】Cozzi KITCHÉN 雙人下午茶套餐券 (買5送1)    」52折，650元

♦晶華酒店集團「栢麗廳平日午餐四人優惠套票組」5.6折，售價20,000元（每人1000元）

♦台北萬豪酒店「【Garden Kitchen】 平日午間自助美饌單人券 (一套10張)」61折，售價8,550元

♦凱撒飯店連鎖「【台北凱撒 Checkers】自助餐廳假日雙人下午茶劵 」，69折，售價899元

♦國泰飯店「【台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen 】平日自助午餐單人券 (買6送2)」69折，售價899元

♦福華大飯店「【彩虹座自助百匯】下午茶吃到飽餐券組」72折，    售價3,750元

♦台北遠東香格里拉「【6F遠東Café自助餐廳】週一至週五自助午餐或晚餐2客」75折，售價2,600元

♦大倉久和大飯店「【歐風館平】假日自助下午茶單人券」77折，750元

♦台北君悅酒店「【彩日本料理】平日午間/晚間自助餐單人套票」，77折，5,000元

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