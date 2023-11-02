MLB／遊騎兵這一冠多等12年！揮別1好球陰霾封王 創史上最狂紀錄
美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G5德州遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇奪下隊史首冠，這一座冠軍讓球迷多等了12年，因為2011年遊騎兵只差1好球就能封王，但最終遭紅雀逆轉，如今遊騎兵真的享受到奪冠滋味。
記者路皓惟/綜合報導
遊騎兵於1961年成軍，1972年遷移至德州，本季之前8度打進季後賽，21世紀後前的2010年和2011年連續2年打進世界大賽，卻連2年敗給國聯冠軍舊金山巨人和聖路易紅雀，尤其以2011年最為可惜，因為距離冠軍僅僅只差1好球。
2011年遊騎兵取得3勝2敗聽牌優勢，關鍵G6贏球就奪冠，9局上遊騎兵以7:5領先，但在兩出局、兩好一壞的情況下，只差1好球就能奪得隊史首冠，然而被David Freese擊出追平比數的三壘安打。
雖然遊騎兵在延長10局上攻下2分，奪冠機會再次來臨，只是又在差1好球的狀況下，被Lance Berkman擊出一壘安打追平比數，最後11局下Freese擊出再見陽春砲，接著紅雀在G7延續氣勢，遊騎兵以2:6敗給紅雀無緣冠軍。
今年遊騎兵以美聯外卡身分在季後賽一路過關斬將，在原先不被看好的狀況下殺進世界大賽，並且順利在客場捧起隊史首冠，而今年季後賽客場11連勝，且連續16場開轟雙雙刷新大聯盟歷史紀錄。