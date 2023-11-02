柯文哲稱「我吃飯沒廚餘」　民進黨酸：如同台北晉惠帝再現

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林楚茵批評，柯文哲又拿專業開玩笑，用他淺薄、無知的一面，來回應整個回收處理過程必須嚴肅面對的問題，回收處理必須透過專業科技，「柯文哲用他的傲慢、無知去面對我們必須處理的問題，柯文哲如同台北晉惠帝再現」。
此外，民進黨立委莊瑞雄也在民進黨立法院黨團記者會出示柯家吃飯照片手板說，大家看這個菜色很豐富，網路上也有看到。他質疑，當柯媽媽的小孩真的很幸福，可是問題在這整桌，把他吃完，連魚刺、魚骨頭都吃進去嗎？這真的健康嗎？難道柯市長你吃水果連皮都吃進去嗎？
莊瑞雄認為，柯文哲可能要創造聲量，一時口快，「至少你家會有廚餘果皮，不會全部都吃完」，一個醫生講出這樣的話，可能有失柯文哲講的理性、科學、務實，因為這句話講的一點都不務實。
綠委洪申翰也在記者會上質疑，基於凈零減碳，台灣應該多設置廚餘設施處理場，可以達到廚餘再利用的目的，大家看到提議要蓋廚餘處理場，這個是對的提議，「但讓我們傻眼的是，我們吃飯都不會有廚餘？我們要教育市民吃飯不要留廚餘，柯文哲竟然用這個理由把環保局提議打掉了」；他並質疑柯文哲一定沒有煮飯經驗，活生生證明柯文哲就是一個媽寶。
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