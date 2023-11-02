晶創台灣方案10年3千億明年啟動 四大布局展望2035
國科會今（2）日於立法院會報告「晶片驅動台灣產業創新方案」，預計10年花費3000億元經費，說明國際公認晶片與生成式人工智慧將是下一波工業革命的關鍵科技，將從明年起啟動為期5年的第一期計畫，四大策略布局包括利用晶片與生成式AI技術帶動全產業創新；強化國內培育環境吸納全球研發人才；加強產業創業所需益質整合集先進技術；最後則是利用矽島實力吸引國際新創與投資來台，盼透過此方案提前布局台灣2035年的科技國力，推動全產業加速創新突破。
記者陳威叡／台北報導
國科會指出，晶片與生成式人工智慧將是下一波工業革命的關鍵科技，更會影響未來20年全球的政治、經濟、社會、生活等面向。因此國科會與經濟部、教育部、衛福部、農業部、數位部、國發會共同合作，提出「晶創台灣方案」，提前布局台灣2035年的科技國力，推動全產業加速創新突破。
國科會說明，晶創台灣方案第一期自2024年啟動，為期5年，以晶片結合生成式AI等關鍵技術，並以四大布局，帶動各行各業全產業發展。首先是鼓勵國內外有創意、有想法的公司或學研機構，利用晶片與生成式AI技術發展應用在各行各業的創新解決方案。第二個重點是透過升級半導體設備與教材，讓台灣成為全世界最好的晶片人才培育環境，也歡迎各國對半導體技術有興趣的優秀學生來台灣學習。
國科會表示，第三面向為協助產學研加速發展異質整合與先進製程技術，科技的快速發展將對創新與資金的需求越來越高，所以第四個重點就是希望能夠邀請全世界的新創團隊與投資機構來台灣發展。台灣擁有全世界最完整的半導體產業鏈，所以也將能為新創提供最好的支援與服務。