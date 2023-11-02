美利率連凍！新台幣「32.5元」防線仍可能潰堤　專家點出2大關鍵

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不過，聯準會在會後聲明中仍保留日後升息的彈性。美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）維持一貫作風，未輕易透露利率決策走向，也沒有宣告聯準會已戰勝通膨。他僅表示，聯準會致力實行「足夠限制性」的貨幣政策，以利長期通膨率回歸目標2%，但對於是否達到如此立場還沒有信心。
在美國聯準會維持利率不變之下，美元指數從106.88回落至106.32，亞洲主要貨幣兌美元彈升，其中日圓回升至150.3兌1美元附近，韓元兌美元早盤也一度升至1340.66價位，離岸人民幣也從7.3381回升至7.321兌1美元，新台幣兌美元也升破32.4元，一度來到32.329元，強升1.55角，目前在32.33元附近震盪。
不過，這是否代表新台幣守住了「32.5元」？外匯專家李其展今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，新台幣32.5元危機看起來還沒有解除，現在比較像釋放一些能量，之前都是碰到32.4元又拉回，畢竟昨日收低，今日拉回看來還好。
至於會不會再回貶，並貶破32.5元？李其展認為，如果美元再轉強，還是有可能貶破32.5元，尤其美國聯準會話沒說死，還是保留未來升息空間，接下來就看美國經濟數據表現，若經濟表現好，通膨壓力仍高，12月還是有升息機會，「並沒有確認升息循環結束」，這也是支撐美元指數在106之上的原因，預估美元指數將呈現偏強震盪，在105至107橫盤整理。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時則談到，台灣也有通膨問題，只是沒有透過持續升息壓制，主要就是台灣有總統大選，升息會影響景氣，若今年經濟成長率連1%都保不住會很難，這也是市場普遍認為央行沒升息的原因之一，也因此美台利差因素仍在，加上以巴戰爭，台灣也有總統選舉，亦會讓兩岸緊張關係升高，導致新台幣易貶難升，他預估可能要到選後新台幣才會回歸正常，即便目前市場也出現央行可能在大選後才升息，他則認為台灣選後不升息機率較大。