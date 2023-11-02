2023浪漫聯名！《人氣漫畫原子少年》營造戀愛粉紅泡泡

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此外，Snapshot 也於台北信義店打造「人氣漫畫原子少年主題特展」，並在全台門市推出10款限定少年主題拍貼框，讓少女們可與偶像同框合照，粉紅泡泡大爆發。今年冬季邀請女孩們一同響應活動，體驗《人氣漫畫原子少年》陪伴在妳身邊的浪漫氛圍。
嘴甜心也甜！《人氣漫畫原子少年》聯名妞新聞奶茶節
精選6款知名奶茶還可抽精美大禮包
滿足少女們的甜食之欲，《人氣漫畫原子少年》今年特別攜手妞新聞奶茶節推出限時抽獎活動，於11/1至11/30止，凡購買奶茶扭蛋即獲得6杯不同的奶茶飲品，共有26間品牌47杯飲品隨機出現，還有機會抽中限量200份的「人氣漫畫原子少年心動禮包」，內含《人氣漫畫原子少年》紙袋、飲料提袋、折疊圓扇、簽名板與Snapshot韓式拍貼50元折價券。妞新聞奶茶扭蛋售價$99元/顆，平均體驗兩杯就划算，身為奶茶控的妳這波活動絕對不能錯過！
《人氣漫畫原子少年》主題特展
落腳Snapshot信義店 與少年們同框趁現在
與少年們同框合照再也不是夢！11月起《人氣漫畫原子少年》與風靡全台的韓式拍貼機Snapshot妞拍貼浪漫合作，於台北信義門市打造夢幻的主題特展，現場周邊商品展區、擺設裝置與拍照道具皆隨處可見少年們的帥氣身影。
Snapshot妞拍貼也推出10款《人氣漫畫原子少年》主題框，全台門市與機台同步上架！此外，11/1~11/30 至 Snapshot 妞拍貼台北信義店、台北中山店、台中一中店，向門市人員出示《人氣漫畫原子少年》主題拍貼框與「原子少年星際總部」IG追蹤畫面，就可獲得少年精美小禮。
《人氣漫畫原子少年》IG寵粉會 追蹤留言抽大獎
一起揪姊妹們喝奶茶、體驗韓式拍貼機！
完成簡單任務，《人氣漫畫原子少年》免費送妳甜蜜好禮，11/1至11/22，凡追蹤原子少年星際總部的IG帳號，按讚抽獎貼文並在留言處「標記1位想揪去喝奶茶、拍照的朋友」，就有機會獲得妞新聞奶茶扭蛋或Snapshot 妞拍貼100元折價券，趕快與姊妹們一起享受少年們專屬的浪漫氛圍吧！
【2023 人氣漫畫原子少年月】活動資訊
●活動日期： 2023/11/1(三) -2023/11/30(四)
●《人氣漫畫原子少年》 X 妞新聞奶茶節購買網站
●《人氣漫畫原子少年》 X Snapshot主題特展地點
Snapshot台北信義店（台北市信義區忠孝東路五段35號2樓）
●原子少年星際總部IG帳號
●《人氣漫畫原子少年》beanfun! 官方社團